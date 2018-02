Infortunio Kalinic/ Niente Spal per l’attaccante del Milan: pronto il baby Cutrone

Infortunio Kalinic, niente Spal per l’attaccante del Milan: pronto il baby Cutrone. Il nazionale croato non prenderà parte alla partita di domani pomeriggio dei rossoneri

Nikola Kalinic, attaccante Milan infortunato - LaPresse

Il Milan volerà a Ferrara, per la sfida contro la Spal di domani pomeriggio, senza Nikola Kalinic. L’attaccante della nazionale croata si è infatti infortunato negli scorsi giorni, complice un’infiammazione alla regione adduttoria, che lo ha obbligato a saltare le recenti sedute di allenamento. Visto che il dolore persisteva, i medici del club rossonero hanno deciso di fermare l’ex attaccante della Fiorentina, spedendolo in infermeria. Per la partita di domani delle ore 15:00, è quindi molto probabile che si riveda fra i titolari il baby Patrick Cutrone. Il gioiello proveniente dalla Primavera non è sceso in campo domenica scorsa contro l’Udinese per la trasferta del Friuli, mentre aveva giocato il finale di gara nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Andiamo quindi a vedere l’elenco dei convocati ufficiali, diramato poco fa da mister Gattuso.

I CONVOCATI PER FERRARA E IL PROBABILE 11

In porta ci saranno A. Donnarumma, G. Donnarumma, e Guarnone, vista l’assenza anche di Sturari. Fermo ai box ancora Conti, insieme allo squalificato Calabria, mentre recupera il nazionale svizzero Ricardo Rodriguez, convocato insieme ad Abate, Antonelli, Bellanova, Bonucci, Gomez, Musacchio, Romagnoli e Zapata. A centrocampo ci saranno Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo. Infine l’attacco, dove troveremo Borini, Cutrone, André Silva, Suso. E’ molto probabile che Ringhio scelga un undici composto da Donnarumma in porta, difesa a quattro formata da Abate a destra, Bonucci e Romagnoli in mezzo, con Antonelli a sinistra. A centrocampo, solito trio Kessie, Biglia e Bonaventura, e infine davanti spazio a Suso, Cutrone e Calhanoglu.

© Riproduzione Riservata.