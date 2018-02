Juventus su Netflix/ Il trailer del documentario sulla squadra bianconera

Juventus su Netflix, il trailer del documentario sulla squadra bianconera. Da venerdì prossimo, disponibili i primi tre episodi della serie sui campioni d’Italia in carica

Juventus su Netflix - Youtube

La Juventus è la prima squadra di calcio ad entrare nella videoteca di Netflix. Il colosso americano di streaming ha infatti realizzato una sorta di mini documentario sulla squadra campione d’Italia in carica, dal titolo "Prima squadra: Juventus FC". Il docu-film durerà sei puntate e sarà online e disponibile per tutti gli abbonati, il prossimo 16 febbraio, di venerdì, fra esattamente una settimana. Ovviamente i protagonisti di questo documentario, come potete vedere dal trailer che trovate nel link più in basso, sono i calciatori della Juventus e il tecnico Massimiliano Allegri. Il gruppo è stato seguito dalle telecamere del network statunitense, sia dentro il campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco, riprendendo estratti della vita privata degli stessi atleti.

LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI

Le telecamere hanno ripreso per diversi mesi i calciatori della Juventus, e fra sette giorni l’evento sarà finalmente disponibile, tra l’altro, in 190 diversi paesi. Netflix ha deciso di cambiare un po’ la formula di pubblicazione, decidendo infatti di mettere online solo i primi tre episodi della serie fra una settimana, e i restanti tre in occasione della prossima estate, quando il campionato e la Champions League saranno conclusi. Oltre alle immagini dal campo di allenamento, dal rettangolo di gioco, e dalla vita privata, Netflix ha realizzato anche delle interviste ad alcuni calciatori, su tutti, i veterani Chiellini, Marchisio e Buffon, ma anche il giovane talento Bernardeschi, quindi Higuain, Pjanic, Rugani e l’allenatore Allegri. Presente anche un’intervista alla leggenda Alessandro Del Piero. Clicca qui per il video trailer del documentario juventino.

