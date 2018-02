LUCCA, DOPING TRA CICLISTI DILETTANTI/ Nella "famiglia" anabolizzante ormoni e insulina li comprava la nonna

Lucca, doping nel ciclismo dilettanti: 17 indagati, arrestati 6 dirigenti del team Altopack, la spesa della nonna con insulina e ormoni, le ultime notizie

Immagine di repertorio (LaPresse)

Lucca, doping nel ciclismo a livello dilettantistico. Nelle ultime ore ha fatto scandalo l’indagine delle forze dell’ordine nei confronti del team Altopack Eppela, nota squadra ciclistica dilettante della Toscana. Il proprietario del team Luca Franceschi, insieme all’ex direttore sportivo Elso Frediani e al farmacista Andrea Bianchi tra gli altri, sono finiti in manette nella giornata di ieri, 8 febbraio 2018: in totale sei gli arrestati. La vicenda si è sviluppata in seguito alla morte del giovane ciclista 21enne Linas Rumsas, deceduto per un infarto lo scorso 12 maggio 2017. Sono diciassette in totale le persone indagate dalla procura di Lucca, che sta agendo anche grazie alle intercettazioni e alle registrazioni. Alcune di queste sono state rese pubbliche e i racconti sono agghiaccianti: in particolare, in uno di questi audio è possibile sentire come un ciclista spieghi al collega come iniettarsi l’Epo.

LA SPESA DELLA NONNA

Come riporta il Corriere della Sera, tra le immagini raccolte dalle forze dell’ordine rientrano anche quelle rubate davanti alla casa della settantenne Maria Luisa Luciani, madre del proprietario del team ciclistico Luca Franceschi, che aspetta in trepida attesa fuori dall’uscio che le venga consegnata la spesa. All’interno del sacchetto incriminato, che la donna prende e porta a casa, ci sono carne e frutta, ma soprattutto insulina ed ormoni. Quello di Lucca, come sottolinea il quotidiano meneghino, è un affare di famiglia: una grande famiglia allargata del doping. Il commissario Silvia Cascino ha infatti commentato: “Dopo pranzo e senza dare troppo nell’occhio, i ragazzi uscivano due alla volta a piedi dall’appartamento dove vivevano e andavano dai Franceschi per restarci due o tre ore”.Nessun caffè o dolcetto in programma però, bensì flebo e ormoni in quantità industriale con tanto di supervisione di direttori sportivi e dei due nonnetti genitori di Luca Franceschi.

© Riproduzione Riservata.