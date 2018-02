Lautaro Martinez all'Inter/ Calciomercato, clausola da 120 milioni di euro!

Lautaro Martinez, attaccante del Racing - Instagram

Manca solo l’ufficialità, ma Lautaro Martinez è praticamente un nuovo calciatore dell’Inter. Il giovane centravanti argentino classe 1997, di proprietà del Racing di Avellaneda, giocherà la prossima stagione con il nerazzurro sulle spalle. La trattativa è stata definita nelle scorse ore, e sono emerse di conseguenza anche le cifre: la società di corso Vittorio Emanuele verserà nelle casse della squadra argentina 20 milioni di euro, con l’aggiunta di ricchi bonus per un valore totale di circa 25/27 milioni. Al giocatore, invece, 1.5 milioni di euro netti a stagione a salire, per un contratto da cinque anni. Cifre importanti, quindi, a conferma di quanto l’Inter creda nel ragazzo sudamericano. A breve verrà inoltre inserita una clausola rescissoria, valevole solo per l’estero, da ben 120 milioni di euro, altro indizio circa la fiducia che i dirigenti meneghini ripongono in Lautaro.

I DUBBI SU LAUTARO

L’operazione è stata condotta abilmente dall’Inter, con Sabatini e Ausilio che hanno lavorato in tandem con il vice-presidente Javier Zanetti, e soprattutto, con il ds del Racing, l’ex Diego Milito, colui che di fatto ha convinto Martinez a volare a San Siro. Sulle sue tracce vi erano infatti anche Real Madrid, Atletico e Valencia, ma alla fine il classe 1997 ha scelte la squadra milanese e a breve inizierà la sua avventura. Le cifre hanno fatto storcere un po’ il naso a molti, tenendo conto che in patria Lautaro è considerato un ottimo prospetto, ma ha ancora molto da dimostrare, visto che spesso e volentieri alterna grandi prove ad altre più disarmanti. Ma il fatto che il commissario tecnico della Seleccion, Jorge Sampaoli, punti su di lui in vista dei prossimi Mondiali, qualcosa vorrà pur dire: non ci resta che aspettare la prossima estate, per vedere il giovane sudamericano finalmente in Italia.

