Olimpiadi invernali 2018 PyeongChang: l’Italia premia le medaglie d’oro con 150 mila euro. Sono ufficialmente iniziati i giochi olimpici invernali in Corea del Sud, dopo la cerimonia

I 5 cerchi olimpici

Sono iniziatie le Olimpiadi Invernali del 2018, i giochi che si terranno nelle prossime settimane nella freddissima PyeongChang, cittadina situata nella Corea del Sud. Poco fa è terminata la spettacolare cerimonia inaugurale di apertura, nello stadio olimpico, e di conseguenza, è stata accesa finalmente la torcia olimpica. Ma andiamo a vedere qualche curiosità su questa manifestazione intercontinentale, come ad esempio, il premio in denaro che il Coni, il Comitato Olimpico Nazionale d’Italia, verserà nelle tasche degli atleti che si assicureranno una delle tre medaglie, leggasi oro, bronzo e argento. Gli azzurri saranno fra gli atleti più premiati in questa Olimpiade, visto che all’oro andranno 150 mila euro, che si dimezzeranno per l’argent,o e che diventeranno 50mila infine per il bronzo: un ulteriore incentivo per gli italiani per provare a salire sul gradino più alto del podio nella propria specialità.

LA PELLEGRINI E IL MESSAGGIO ALLA FONTANA

Dicevamo in apertura della cerimonia, con la nostra Italia (21 atleti in totale per 14 sport differenti), che è sfilata con la porta bandiera Arianna Fontana, pattinatrice di short track, classe 1990. A lei ha voluto dedicare il proprio pensiero la campionessa del nuoto Federica Pellegrini, anch’egli portabandiera dell’Italia, ma in occasione della Olimpiadi di Rio de Janeiro dell’estate del 2016: «Voglio dirle che sarà incredibile sfilare con il tricolore nello stadio – spiega la nuotatrice veneta - goditi ogni istante, lo ricorderai per tutta la vita». E Arianna Fontana avrà poco tempo a disposizione per rilassarsi e godersi questo storico momento, visto che già domani dovrà scendere sulla pista da ghiaccio per le eliminatore dello short track (500 metri individuali e staffetta 3000 metri).

LA DISCESA LIBERA FEMMINILE

E fra gli appuntamenti più caldi per queste Olimpiadi, attenzione a quello che succederà sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 03:00 in Italia: Sofia Goggia, sciatrice italiana, e la stella statunitense Lindsey Vonn, si sfideranno per la gara olimpica della discesa libera. Sarà un appuntamento tutto da vivere per lo sport italiano, in cui le due regine dello sci 2017-2018 proveranno ad avere la meglio sulla rispettiva avversaria, guardandosi però da altre atlete. Attenzione infatti ad un’altra italiana in pista, la Brignone, anch’egli in grande forma in questa annata, ma anche alla Holdener, la Weirather e infine la Gut. Lunedì 12 sarà invece la volta del biathlon, i 10 km femminili a inseguimento, in cui ci sarà l’italiana Dorothea Wierer, reduce dal bronzo alle Olimpiadi di Sochi di quattro anni fa.

