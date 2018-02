Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018/ Cerimonia inaugurale streaming video e diretta tv (oggi 9 febbraio)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, cerimonia inaugurale streaming video e diretta tv: ecco il grande evento con cui si aprono i Giochi (oggi 9 febbraio)

09 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta cerimonia inaugurale Pyeongchang 2018 - LaPresse (repertorio)

Oggi è il giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018. Un evento sempre emozionante e che attira l’attenzione del pubblico in ogni parte del mondo: diciamo subito che l’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane, quando in Corea del Sud saranno già le 20.00, dal momento che oggi e nei prossimi giorni dovremo sempre tenere conto di queste otto ore di fuso orario che purtroppo spesso renderà difficile seguire le gare di questi Giochi Olimpici invernali. Si tratta dell’edizione numero 23 delle Olimpiadi invernali, nate nel 1924 per dare l’occasione anche agli sport della neve e del ghiaccio di godere della ribalta olimpica: per la terza volta si disputeranno in Asia, dopo due precedenti in Giappone, nel 1972 a Sapporo e nel 1998 a Nagano, mentre per la Corea del Sud sarà la seconda volta da Paese organizzatore delle Olimpiadi, dopo l’edizione estiva di Seul 1988.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA INAUGURALE

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da entrambe le emittenti che detengono i diritti di questi Giochi, cioè Rai ed Eurosport. L’appuntamento sarà in chiaro per tutti su Rai Due, mentre gli abbonati potranno scegliere di seguire l’evento anche su Eurosport, canale visibile anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium, ma non sulla piattaforma satellitare di Sky per quanto riguarda le Olimpiadi. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play in modo gratuito ed accessibile a tutti, sia agli abbonati tramite Eurosport Player oppure Premium Play. Ribadiamo invece che Eurosport non è visibile su Sky per quanto riguarda gli eventi di questi Giochi Olimpici invernali.

CERIMONIA INAUGURALE OLIMPIADI PYEONGCHANG 2018: LE COREE UNITE

I momenti che caratterizzeranno la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 saranno naturalmente molti: dall’annuncio ufficiale dell’apertura di questa edizione dei Giochi alla sfilata di tutte le delegazioni delle Nazioni in gara, che vedrà Arianna Fontana in testa al gruppo degli azzurri come portabandiera dell’Italia, sventolando il tricolore che le è stato consegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia al Quirinale, fino al momento sempre emozionante dell’accensione del braciere olimpico da parte dell’ultimo tedoforo, figura sempre centrale nelle cerimonie inaugurali delle varie edizioni delle Olimpiadi. Dal momento che siamo in Corea del Sud, potremmo azzardare che si tratterà di un campione dello short track, di gran lunga lo sport invernale più popolare nel Paese asiatico, che proprio grazie allo short track ha ottenuto la grande maggioranza delle medaglie conquistate dai sudcoreani nei Giochi olimpici invernali.

La notizia principale riguarda però il fatto che le delegazioni di Corea del Sud e Corea del Nord sfileranno insieme, un grande messaggio di pace e fratellanza che lo sport riesce a trasmettere in tutto il mondo proprio in un periodo in cui la tensione internazionale è molto alta proprio a causa della penisola coreana. In effetti non è la prima volta che le due Coree sfilano insieme in una cerimonia inaugurale (era successo per esempio anche a Torino 2006), tuttavia il fatto di farlo proprio in Corea, in un’edizione nella quale gli atleti del Nord hanno a lungo rischiato di non essere nemmeno presenti e al termine di mesi che definire complicato è riduttivo, assume certamente un valore speciale, un messaggio di concordia nel miglior spirito olimpico, espressione che a volte rischia di essere retorica ma questa volta descrive alla perfezione il piccolo miracolo riuscito allo sport laddove politica e diplomazia stavano fallendo.

