PAGELLE/ Fiorentina-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 24^ giornata)

Pagelle Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.

09 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Fiorentina Juventus (LaPresse)

La 24^ giornata di Serie A 2017-18 si è aperta con l'anticipo del venerdì sera tra Fiorentina e Juventus, all'intervallo il punteggio vede le due squadre ancora ferme sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Clima come al solito infuocato al Franchi ogni volta che la Vecchia Signora capita da queste parti, i tifosi viola hanno reso lo stadio una bolgia fischiando e insultando i bianconeri ogni volta che prendono palla. Sarà l'ambiente ostile o l'incombenza del match di Champions League contro il Tottenham, sta di fatto che gli uomini di Allegri creano ben pochi pericoli dalle parti di Sportiello (6) che non ha problemi a neutralizzare un tiro di Marchisio (5,5) e una punizione di Pjanic (6). L'undici di Pioli ha invece approcciato la gara in maniera aggressiva con un pressing alto nei confronti degli avversari, i padroni di casa recriminano per un calcio di rigore inizialmente concesso da Guida e poi revocato dal VAR per un fuorigioco di Benassi (6) anche se in realtà Alex Sandro (7) avrebbe toccato il pallone rimettendo quindi in gioco il numero 24 viola. L'episodio controverso esaspera ulteriormente gli animi, Milenkovic (6,5) e Higuain (6) non se le mandano a dire, prima dell'intervallo la Fiorentina sfiora il gol con il palo clamoroso di Gil Dias (6,5) che dopo aver scavalcato Buffon (6) non può esultare perché il pallone va a schiantarsi contro il legno che salva la Juve dallo 0-1.

VOTO FIORENTINA 6,5 - Finora gli uomini di Pioli hanno disputato una prova più che positiva e stanno incartando il match alla Juventus.

MIGLIORE FIORENTINA: CHIESA 7 - Non sta deludendo le aspettative della vigilia, è lui a far partire il contropiede che per pochissimo non manda in gol Gil Dias.

PEGGIORE FIORENTINA: SIMEONE 5,5 - Potrebbe essere più incisivo sotto porta, ma non è facile cercare il gol quando hai due mastini come Chiellini e Benatia a braccarti.

VOTO JUVENTUS 5,5 - I bianconeri forse non hanno preso le misure giuste agli avversari, sta di certo che ai punti non sarebbero certo loro a meritare il vantaggio.

MIGLIORE JUVENTUS: ALEX SANDRO 7 - Prestazione convincente da parte del brasiliano che finalmente sta trovando una condizione decente.

PEGGIORE JUVENTUS: MARCHISIO 5,5 - Ce la mette tutta a far non sentire l'assenza di Matuidi ma al momento la differenza di qualità tecnica tra i due è notevole. (Stefano Belli)

