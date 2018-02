Probabili formazioni/ Fiorentina Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Fiorentina Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Partita tra due grandi rivali al Franchi nella 24^ giornata di Serie A

09 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Juventus, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Juventus si gioca alle ore 20:45 di venerdì 12 febbraio: siamo nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e le due squadre anticipano perché per i bianconeri sta tornando la Champions League, con l’impegno interno contro il Tottenham. Sfida ovviamente sentitissima al Franchi: una grande rivalità tra le due squadre e dunque una partita che non può mai essere considerata banale, da ambo le parti. I viola ci arrivano dalla vittoria sul campo del Bologna, ma per tornare davvero a giocarsi l’Europa hanno bisogno di ritrovare la giusta continuità che è mancata per tutta la stagione; la Juventus invece continua a inseguire il Napoli, e per la terza volta nelle ultime tre occasioni può mettere pressione ai partenopei sorpassandoli per alcune ore, anche se questa volta la cosa sembra essere più difficile delle altre. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questo anticipo di lusso, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus parte favorita per la partita del Franchi, ma la Fiorentina si difende: questo è quello che dice l’agenzia di scommesse Snai, per la quale la quota che viene data al segno 2 per la vittoria esterna dei bianconeri vale 1,75. Il valore assegnato invece all’affermazione della squadra viola vale 4,75; dunque la distanza tra i due segni c’è, ma non è così clamorosa come potrebbe succedere in altre partite che vedono coinvolti i campioni d’Italia. Per quanto riguarda il pareggio, è il segno X che dovrete giocare e in questo caso il vostro guadagno sulla partita dell’Artemio Franchi sarebbe di 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

I DUBBI DI PIOLI

Realisticamente, i punti di domanda aperti per Stefano Pioli sono due e riguardano in entrambi i casi le corsie esterne: in difesa il tecnico emiliano deve decidere tra Bruno Gaspar (che sembra favorito) e Laurini chi occuperà la corsia destra, mentre nel tridente offensivo il ballottaggio coinvolge Gil Dias e Thereau (Eysseric parte leggermente indietro), a seconda di chi giocherà potrebbe cambiare la posizione di Federico Chiesa, che può agire indifferentemente a destra e a sinistra. Tutto deciso per il resto: Astori e Giuseppe Pezzella davanti a Sportiello con Biraghi che farà il terzino sinistro, solito centrocampo con Badelj da perno centrale e la coppia formata da Veretout e Benassi mentre davanti agiranno Giovanni Simeone, che l’anno scorso con la maglia del Genoa aveva segnato due gol in pochi minuti a una Juventus battuta 3-1 a Marassi, e appunto Chiesa sul quale c’è soltanto il dubbio su quale fascia occuperà. Dalla panchina attenzione soprattutto a Falcinelli, arrivato dal Sassuolo; anche Saponara potrebbe essere un’opzione per il secondo tempo.

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe fare un po’ di turnover, visto che la Champions League bussa alla porta: purtroppo il tecnico della Juventus deve fare i conti con le tante indisponibilità – soprattutto davanti – e quindi non può girare i suoi elementi come effettivamente avrebbe voluto. In difesa ci aspettiamo Lichtsteiner e Asamoah in luogo di De Sciglio e Alex Sandro, ma lo svizzero è rientrato nella lista UEFA e dunque potrebbe anche giocare contro il Tottenham; in mezzo dovrebbe tornare Benatia che farà coppia con Chiellini, mentre a centrocampo due maglie sono sicure per Khedira e Pjanic, la terza invece uscirà dal testa a testa tra Marchisio (largamente favorito) e Bentancur, che all’andata proprio contro la Fiorentina aveva avuto la prima da titolare in campionato e aveva fatto un figurone. Davanti ci sono gli uomini contati: Higuain e Mandzukic giocheranno, per la corsia destra è un ballottaggio aperto tra il grande ex Bernardeschi e un Douglas Costa particolarmente in forma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 57 Sportiello; 76 Bruno Gaspar, 20 Ger. Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi; 17 Veretout, 5 Badelj, 24 Benassi; 25 F. Chiesa, 9 G. Simeone, 77 Thereau.

A disposizione: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 8 Saponara, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 14 B. Dabo, 11 Falcinelli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 8 Marchisio; 33 Bernardeschi, 9 Higuain, 17 Mandzukic.

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 11 Douglas Costa.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Howedes, Matuidi, Cuadrado, Dybala.

