Probabili formazioni/ Napoli Lazio: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Lazio: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del big-match della Serie A 24^ giornata al San Paolo

09 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Lazio (Foto LaPresse)

Napoli Lazio sarà il big-match delle ore 20.45 di domani sera allo stadio San Paolo: le formazioni di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi scenderanno in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A 2017-2018, per i partenopei l’obiettivo è naturalmente la vittoria per continuare la propria corsa al comando, condotta finora a ritmi impressionanti in attesa della ripresa delle Coppe europee. La Lazio al terzo posto è segnale di una stagione fin qui eccellente per i biancocelesti di Simone Inzaghi, però le ultime due sconfitte consecutive hanno segnato una brusca frenata: la difficilissima trasferta di Napoli capita in un periodo oggettivamente complicato, urge reagire già al San Paolo. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Lazio alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Lazio verrà trasmessa in diretta tv sia dai canali della televisione satellitare sia da quelli del digitale terrestre: l’appuntamento per domani sera è dunque sia su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio San Paolo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni per un big-match come Napoli Lazio ci aspettiamo naturalmente in campo tutti i big sia per Maurizio Sarri sia per Simone Inzaghi. Un minimo di prudenza va conservato per chi è stato alle prese con problemi fisici, ma alla fine non ci attendiamo sorprese: nei giorni scorsi c’è stata apprensione soprattutto per Mertens, che però sarà regolarmente al centro del tridente partenopeo con Callejon e Insigne. Nessuna sorpresa anche a centrocampo, dove Sarri cambia più spesso che negli altri reparti: giocheranno Allan e Hamsik ai fianchi del regista Jorginho, con Zielinski pronto in caso di necessità (anche in attacco). In difesa resta la cautela per Albiol, nel caso dovesse prevalere la prudenza ci sarà Chiriches al fianco di Koulibaly.

LE MOSSE DI INZAGHI

La Lazio invece sorride perché Milinkovic-Savic e Lulic torneranno dopo la squalifica e saranno naturalmente titolari: le loro assenze si sono fatte sentire nella sconfitta casalinga contro il Genoa. Si torna dunque al 3-4-2-1 per Simone Inzaghi, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto alle spalle del capocannoniere Immobile (sfida sempre speciale per il bomber napoletano) e Lulic favorito su Lukaku come esterno sinistro di centrocampo, dove dall’altra parte agirà Marusic e in mezzo la coppia formata da Lucas Leiva e Parolo. Attenzione infine ad un paio di dubbi in difesa, in particolare il ballottaggio fra Caceres e Bastos, mentre se De Vrij - reduce da qualche acciacco - non ce la dovesse fare, al suo posto ci sarà Wallace davanti a Strakosha.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Chiriches, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Milik.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Patric, Basta, Bastos, Lukaku, Pedro Neto, Murgia, Nani, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro.

