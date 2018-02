Probabili formazioni/ Spal Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Spal Milan: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Al Mazza i rossoneri si presentano ancora senza Kalinic, squalificati Vicari e Calabria

09 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Milan, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Milan è il primo anticipo della Serie A 2017-2018 previsto sabato 10 febbraio: al Mazza si gioca alle ore 15:00 per la ventiquattresima giornata. I rossoneri arrivano da un bel periodo, nel quale hanno vinto tre partite consecutive prima di prendersi un pareggio positivo a Udine; per continuare a sognare l’Europa hanno bisogno di continuare a produrre vittorie, soprattutto contro le piccole, e la trasferta di Ferrara può essere utile per confermare anche il ritmo esterno. La Spal però non parte battuta: si trova in terzultima posizione ma con tutte le possibilità di salvarsi, e nel corso di questa stagione ha già saputo cogliere risultati di prestigio che ci dicono come rimanere in Serie A potrebbe non essere impossibile. Aspettando dunque che sabato pomeriggio le due squadre scendano in campo, vediamo quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori per questa sfida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Milan sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: nello specifico Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 412246), Premium Sport e Premium Sport HD sono i canali da monitorare. Ovviamente sarà anche possibile seguire questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone grazie alla diretta streaming video fornita dalle rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play, che non richiedono costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

LE SCELTE DI SEMPLICI

Senza lo squalificato Vicari, Leonardo Semplici dovrebbe puntare su Salamon per guidare la difesa: è uno degli ex di questa sfida e dovrebbe posizionarsi al centro con Thiago Cionek e Felipe a completare lo schieramento davanti a Meret. Per il resto si valuta l’ipotesi di un cambio modulo: Schiattarella è il giocatore in bilico, nel senso che un suo inserimento negli undici di partenza porterebbe a un infoltimento del centrocampo e dunque ad avere un solo attaccante in campo, uno tra Paloschi, Floccari e Antenucci con Kurtic che verosimilmente sarebbe il giocatore destinato a fare da supporto offensivo (come già accadeva nell’Atalanta). Le corsie laterali dovrebbero essere fissate con Manuel Lazzari e Mattiello, anche se come sempre c’è Filippo Costa in ballottaggio a sinistra; in mezzo invece hanno già una maglia Viviani e Alberto Grassi, da valutare il nuovo arrivato Everton Luiz che però verosimilmente dovrebbe partire dalla panchina. Ovviamente partita da ex per Alberto Paloschi: nel Milan sembrava poter avere una carriera luminosa ma è poi andata diversamente, ora nella Spal sta provando a rilanciarsi e i suoi gol sono importanti per perseguire la salvezza.

I DUBBI DI GATTUSO

Non c’è pace per il Milan, soprattutto sulle fasce: rientra Ricardo Rodriguez ma al contempo è squalificato Calabria. L’avvicendamento è diretto: fuori il ragazzo del vivaio, dentro lo svizzero che dunque occuperà la corsia sinistra con Abate che a questo punto agirà dall’altra parte. Non cambia ovviamente l’ossatura centrale del reparto, con Bonucci e Alessio Romagnoli a fare da guardia a Gigio Donnarumma; per Gennaro Gattuso l’altra tegola è rappresentata dal forfait di Kalinic, che ha ancora problemi all’adduttore. Con il croato fuori sarà Cutrone a prenderne il posto al centro del tridente offensivo, con Suso che agirà a destra e Calhanoglu che si è ormai preso la maglia come esterno di sinistra; invariato il centrocampo, nel quale Lucas Biglia rimane in vantaggio su Montolivo e Bonaventura fa la mezzala tattica, avendo tanto campo a disposizione per gli inserimenti senza palla e per le progressioni. Sul centrodestra ci sarà Kessie: l’ivoriano è uno dei giocatori più utilizzati, era così anche nella gestione Montella e questo la dice lunga sulla sua importanza.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN: IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 21 Salamon, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 77 Viviani, 88 A. Grassi, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 43 Paloschi

A disposizione: 1 A. Gomis, 92 G. Marchegiani, 15 Vaisanen, 5 L. Simic, 85 Dramé, 33 F. Costa, 25 Everton Luiz, 28 Schiattarella, 24 M. Vitale, 9 F. Bonazzoli, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: Vicari

Indisponibili: Pa Konate, Borriello

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 9 André SIlva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Calabria

Indisponibili: A. Conti, Kalinic

© Riproduzione Riservata.