Pronostici Fiorentina Juventus/ Le quote e le scommesse sulla partita (Serie A 24^ giornata)

Pronostici Fiorentina Juventus: le quote e le scommesse sulla partita che apre il programma della Serie A per la 24^ giornata. Bianconeri favoriti ma...

09 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostico Fiorentina Juventus - LaPresse

Fiorentina Juventus è il grande anticipo che aprirà la 24^ giornata di Serie A: in sede di pronostico è una sfida sempre incerta e appassionante, anche perché a Firenze la partita contro la Juventus è sempre vissuta in modo speciale, non è come tutte le altre. Vincere contro i bianconeri per i tifosi della Fiorentina vale doppio ed è presumibile che anche la squadra possa sentire questa spinta dal pubblico. Detto tutto questo, bisogna però naturalmente osservare che la Juventus da un punto di vista strettamente tecnico è favorita in modo evidente, nonostante si giochi in trasferta. Nelle ultime dieci giornate di campionato, dopo la sconfitta contro la Sampdoria del 19 novembre scorso, i campioni d’Italia hanno raccolto nove vittorie e un pareggio, lo 0-0 casalingo con l’Inter che comunque risale al 9 dicembre: negli ultimi due mesi dunque solo vittorie per la Juventus, che in queste dieci partite hanno subito un solo gol, quello segnato da Caceres nella partita comunque vinta a Verona (1-3). Sempre a partire dal 19 novembre, sono arrivate quattro vittorie e un pareggio fra Champions League e Coppa Italia, tutte partite accomunate dalla porta inviolata per Buffon oppure Szczesny: in totale, un solo gol subito nelle ultime 15 partite ufficiali. Questo è il numero che più di tutti fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus.

PRONOSTICO FIORENTINA JUVENTUS: LE QUOTE

Passiamo adesso ad analizzare i pronostici offerti su Fiorentina Juventus dall’agenzia di scommesse sportive Snai. La favorita è certamente la squadra bianconera: il segno 2 per il colpaccio della squadra di Massimiliano Allegri è infatti quotato a 1,83 e di conseguenza è l’opzione considerata più probabile. La Fiorentina, nonostante giochi in casa, non avrà vita facile: si sale infatti già a 3,40 per il pareggio, identificato dal segno X, di conseguenza per la squadra di Stefano Pioli non sarà facile nemmeno ottenere un punto, mentre la vittoria casalinga dei viola (segno 1) pagherebbe 4,75 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla Fiorentina. Si prevede poi una partita non ricchissima di gol: infatti la quota dell’Under 2,5 (cioè un massimo di due gol segnati nel corso della partita) sarà di 1,70, mentre si sale a 2,05 per l’Over, che richiede almeno tre gol per concretizzarsi. C’è pure il concreto rischio che almeno una delle due squadre non riesca a segnare nemmeno una rete: la corrispondente opzione NoGol è quotata a 1,77, mentre per il Gol (entrambe le squadre a segno) si salirà a 1,87.

