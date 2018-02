PyeongChang 2018, Lindsey Vonn si commuove/ “Mio nonno mi manca”, intanto si rinnova il duello con la Goggia

PyeongChang 2018, Lindsey Vonn si commuove“Mio nonno mi manca”, intanto si rinnova il duello con la Goggia. Il pensiero della sciatrice americana per il parente scomparso

Lindsey Vonn, sciatrice USA - LaPresse

Lindsey Vonn ha parlato nelle scorse ore dalla Corea del Sud, in occasione di un incontro avvenuto con la stampa. La campionessa di sci della nazionale americana, non aveva presa parte alla conferenza stampa del Team Usa tenutasi giovedì scorso, e di conseguenza, ha voluto prendere parte a questo evento con i giornalisti. Tante le dichiarazioni, e anche qualche lacrima per la bella Lindsay, soprattutto, quando ha ricordato il nonno. Don Kildow è scomparso all’età di 88 anni durante lo scorso mese di novembre, la Vonn non è riuscita a trattenersi: «E’ difficile per me non piangere. Mi manca molto, è stato una parte importante della mia vita. Speravo tanto che rimanesse in vita per vedermi in gara anche qui, ma sono sicura che lo farà da dove si trova ora. E mi aiuterà, certo. Per questo punto a vincere in suo onore».

LE PAROLE SULLA GOGGIA

Una forte motivazione in più quindi per la sciatrice americana, che a breve rinnoverà il suo duello con la nostra italiana, Sofia Goggia. E proprio all’azzurra, la bionda atleta, ha voluto dedicare qualche parola: «Sofia Goggia? Ci accomunano tanti infortuni e tante ripartenze. Sofia è poi folle come me ed è per questo che ci capiamo. E’ una grande persona e mi spinge a sciare più veloce». Lindsay ha quindi fatto sapere che non disputerà lo slalom gigante (“sono troppo poco competitiva e temo per il mio ginocchio malandato”), esordendo quindi alle Olimpiadi solo il prossimo 17 febbraio per il SuperG proprio contro la nostra Sofia. Una curiosità sul nonno della Vonn: Don Kildow partecipò alla guerra in Corea, e la base dell’esercito statunitense era a Jeongseon, località dove si terranno le prove veloci di sci.

© Riproduzione Riservata.