Roma, Alisson/ "Futuro? Sto dando il massimo per i giallorossi e non penso ad altro"

Roma, Alisson: il portiere brasiliano dimostra grande attaccamento ai giallorossi e non pensa al calciomercato nonostante il grande interesse da parte di prestigiosi club europei.

09 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Il portiere della Roma Alisson ha parlato ai microfoni di Sky Sport pungolato su un momento davvero importante per la sua carriera. Il calciatore ha sottolineato di essere riconoscente alla squadra giallorossa per farlo crescere: "Il calcio italiano mi ha migliorato, qui si lavora molto sulla tattica e questo me lo porto anche per giocare in Nazionale. Qui ho degli allenatori bravi e dei grandi compagni e questo mi aiuta a crescere". Sul periodo della Roma sottolinea: "Non dobbiamo ragionare con la testa e dobbiamo rimanere tranquilli. A volte abbiamo sbagliato troppo e lo sappiamo. A Verona abbiamo vinto, ma dopo il rosso di Pellegrini ci ha messo in difficoltà". Sul futuro promette al club giallorosso: "50 milioni di euro per me? Sono un po' di soldi, ma penso solo alla Roma. Sto dando il massimo per aiutare la squadra". Chiusura sul Mondiale dove spera di poter fare molto bene con il Brasile.

SUL BRASILIANO IL LIVERPOOL E IL PARIS SAINT GERMAN

Il portiere brasiliano Alisson ha disputato una prima parte di stagione eccezionale con la maglia della Roma e ha così smosso le acque del calciomercato europeo. La squadra giallorossa dopo aver perso Szczesny ha trovato un altro interprete di assoluto valore e non ha intenzione di perderlo. Nonostante questo le sirene portano al Liverpool di Jurgen Klopp e al Paris Saint German di Unai Emery. Soprattutto i reds sembrano pronti a mettere sul piatto della bilancia una cifra davvero importante che potrebbe far vacillare una Roma sempre in difficoltà economica e che, come riportato dalla dirigenza, è costretta a valutare tutte le possibili offerte che arrivano anche per giocatori molto importanti. Nel futuro molto dipenderà anche dal calciatore che al momento professa amore nei confronti del club giallorosso ma che potrebbe anche prendere decisioni diverse di fronte all'arrivo di un top club europeo che lo possa portare a competere ad altissimi livelli e magari anche a vincere la Champions League.

