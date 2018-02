Roma, Florenzi/ Il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso

Roma, Florenzi: il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso. Facciamo il punto sulla situazione contrattuale del giocatore tuttofare del club capitolino

Florenzi, centrocampista Roma - LaPresse

Quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi? Il tuttofare di casa Roma è uno degli elementi cardine dell’undici giallorosso allestito da Eusebio Di Francesco, e di conseguenza, nessuno vuole liberarsene. Stando alle ultime indiscrezioni, anche lo stesso giovane di scuola capitolina è pronto a legarsi a vita ai colori della Lupa, ripercorrendo di fatto le orme di Francesco Totti prima, e quindi di Daniele De Rossi. Florenzi ha il contratto attuale in scadenza al termine della prossima stagione, al 30 giugno del 2019, e sarebbe già pronto un prolungamento da tre milioni di euro netti ogni 12 mesi, ingaggio che lo farebbe divenire uno dei più ricchi dell’intera rosa romanista. Affinché però arrivi la fatidica fumata bianca, la Roma dovrà superare l’esame fair play finanziario, che limita ovviamente gli investimenti.

LE AVANCE NON MANCANO

Nel frattempo, non mancano le avance nei confronti di Florenzi, giocatore che ricordiamo, fu riportato nella capitale dal Crotone dall’ex tecnico Zdenek Zeman. Tutte le big del Vecchio Continente seguono con attenzione le vicende legate al rinnovo del terzino/centrocampista/esterno giallorosso, a cominciare da Josè Mourinho, che lo vorrebbe fin da subito al Manchester United, passando per il Chelsea, e arrivando fino al Barcellona e all’Atletico di Madrid. Ma lui è un figlio di Roma, e di conseguenza ha già espresso il proprio desiderio di legarsi a vita ai colori della Roma. La squadra capitolina non ha dato vita a dei mercati spumeggianti nelle ultime due sessioni, ma senza dubbio ha saputo vendere bene e nel contempo ha blindato alcuni elementi chiave come Manolas, Fazio, Perotti, Nainggolan e Strootman: ora manca solo Florenzi.

