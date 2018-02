Simeone/ “Fiorentina-Juventus sarà come Waterloo per i bianconeri”

Simeone: “Fiorentina-Juventus sarà come Waterloo per i bianconeri”. Intervista al gioiello d’attacco della Viola, Simeone Junior, in vista del big match di questa sera dell’Artemio Franchi

Simeone, attaccante Fiorentina - LaPresse

Simeone Junior sarà in campo questa sera, dalle ore 20:45, per giocarsi l’anticipo della 24esima giornata. All’Artemio Franchi, sbarcherà non una rivale qualsiasi per la Fiorentina, bensì la Juventus. E l’attaccante argentino sa come si affrontano i campioni d’Italia in carica, visto che circa un anno e mezzo fa, il 27 novembre 2016, esplose definitivamente proprio contro i bianconeri, siglando una storica doppietta all’epoca con la maglia del Genoa: «E' stato il giorno più bello della mia vita – ricorda oggi l’attaccante della Viola, in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Tuttosport - lo dissi allora e lo ripeto ora. L’emozione per quella doppietta resterà per sempre nei miei ricordi, da raccontare e tramandare un domani ai miei figli quando li avrò e saranno grandi». Simeone punta ovviamente a ripetersi, e parlando del big match di quest’oggi, usa un paragone artistico.

LE PAROLE SU HIGUAIN

«Paragonerei questa partita a un quadro che raffigura la battaglia di Waterloo – dice il figlio del tecnico dell’Atletico di Madrid - questa Fiorentina può fermare questa Juve». Una sfida ovviamente sentitissima nel capoluogo toscano, a conferma di una rivalità storica nata tantissimi anni fa, e poi accentuatasi con la storica cessione di Roberto Baggio: «C’è un’attesa incredibile – prosegue l’argentino - l’altro giorno ero al supermercato e non c’è stata persona che riconoscendomi non mi abbia detto: ‘mi raccomando, segna a Buffon, battete la Juve’. Prima di altre partite non era mai successo». Infine un commento sul connazionale Gonzalo Higuain, che Simeone incensa con tali parole: «Un attaccante pazzesco, favoloso, uno dei più forti al mondo, un giocatore straordinario, di quelli che tutte le squadre vorrebbero avere. L’Argentina non può andare ai Mondiali senza di lui». E chissà che entrambi i bomber argentini non possano segnare questa sera, magari mandando un messaggio al commissario tecnico della Seleccion, Sampaoli, che sembra intenzionato a voler escludere entrambi in vista dei campionati del mondo della prossima estate.

