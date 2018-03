ATLETICA, ALESSIA TROST/ Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor nel salto in alto

Alessia Trost, bronzo ai Mondiali Indoor d'Atletica: nel salto in alto l'atleta azzurra è arrivata sul gradino più basso del podio, saltando 1.93 (suo personale stagionale)

01 marzo 2018 Fabio Belli

Alessia Trost bronzo ai Mondiali Indoor (foto LaPresse)

Ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera in corso di svolgimento a Birmingham, prestigiosa medaglia per l'Italia che nel salto in alto femminile ha conquistato il bronzo grazie ad Alessia Trost. La finanziera è riuscita a prodursi nel suo primato stagionale saltando 1 metro e 93 centimetri, piazzandosi così alle spalle della russa Maria Lasitskene, che ha dominato la gara con un 2.01, e dell'americana Vashti Cunningham, che come la Trost si è fermata a 1.93 ma con un tentativo in meno, che ha fatto la differenza a parità di misure realizzate. Poco male, la medaglia iridata sancisce il ritorno ad altissimi livelli della Trost, che negli ultimi tre anni era progressivamente scomparsa dai radar e che come risultati si era fermata all'argento agli Europei indoor nel 2015. Ai Mondiali si era infatti presentata solamente grazie a un posto liberatosi con i cosiddetti "target number".

SFRUTTATA L'OCCASIONE

Alessia Trost si è portata a casa da Birmingham un bronzo Mondiale sfruttando un'opportunità molto importante, visto che la gara è apparsa da subito tecnicamente non a livelli mostruosi, e dunque su binari congeniali all'atleta azzurra che di fatto è stata competitiva anche per l'argento, ed ha visto solo la russa Lasitskene viaggiare su misure al momento non replicabili. A 1.93 è arrivata la scrematura decisiva della gara, con la bulgara Demireva e l’ucraina Levchenko, una delle favorite per la vittoria finale, che si sono incagliate sulla misura che l'azzurra è invece riuscita a superare. E tanto è bastato, sfruttando un errore in meno della britannica Lake per salire sul podio, con la Cunningham, la Trost e la Lake che hanno fallito la quota di 1.96 e si sono piazzate rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto in base ai numero di salti nulli. L'unica che ha superato la quota è la Lasitskene, che è poi andata avanti fino al 2.01 e alla medaglia d'oro.

