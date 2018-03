Arsenal Manchester City/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, risultato live (Premier League)

01 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arsenal Manchester City, Premier League (Foto LaPresse)

Arsenal Manchester City, partita che sarà diretta dall’arbitro Andre Marriner, si gioca alle ore 20:45 (italiane) di giovedì 1 marzo: all’Emirates Stadium si recupera la partita valida per la ventottesima giornata della Premier League 2017-2018. Scherzi del calendario: le due squadre non hanno giocato nel weekend (in campionato) perchè domenica sono scese in campo a Wembley nella finale della Carabao Cup, vale a dire la nuova denominazione ufficiale della Coppa di Lega. Ha vinto il City, che ora proverà a fare il bis: Pep Guardiola ha ormai messo le mani sulla Premier League e, dovesse vincere oggi, confermerebbe i 16 punti di vantaggio sul Manchester United, quando mancano 10 partite per chiudere il torneo. Un dominio assoluto per gli Sky Blues; dall’altra parte c’è un Arsenal che tra alti e bassi insegue ancora la qualificazione in Champions League, ma deve recuperare 10 lunghezze al Tottenham - avendo davanti anche il Chelsea: molto probabilmente Arsène Wenger si dovrà accontentare di giocare un’altra Europa League, ovviamente sempre che sia lui a rimanere alla guida della squadra anche per la prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Manchester City è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: la partita di Premier League sarà trasmessa sul canale Sky Sport 3 (numero 203 del vostro decoder) e per chi volesse - o ne avesse la necessità - sarà possibile seguire la sfida di Premier League dell’Emirates Stadium anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

In questa stagione il Manchester City ha già battuto due volte l’Arsenal, segnandogli tre gol per ogni partita; in questa occasione siamo però all’Emirates, dove i Gunners hanno perso soltanto una volta in Premier League e due in tutta la stagione. L’ultima, in Europa League contro l’Ostersund la scorsa settimana: sconfitta clamorosa anche se indolore, visto che i sedicesimi sono stati superati e il prossimo ostacolo si chiama Milan. Per l’Arsenal la Premier League non è stata all’altezza delle aspettative: in trasferta la vittoria manca da fine dicembre e la squadra ha perso tre delle ultime cinque partite, vincendo poco in termini generali (meno del 50% delle gare disputate) e perdendo già 8 volte. Il Manchester City non ha bisogno di presentazioni: ha superato lo scotto dell’eliminazione dalla Fa Cup (l’Arsenal ha proposito ha perso subito in questo torneo) e ha regalato a Pep Guardiola il primo trofeo della sua esperienza inglese. La squadra ha vinto tre delle ultime quattro, 23 delle 27 partite giocate sono state vinte, i gol realizzati sono già 79 e, viaggiando a questa media, entro la fine del campionato sarebbe superato il muro delle 100 reti. Il poker di trofei non arriverà, ma intanto il City è già ai quarti di Champions League (ha vinto 4-0 in casa del Basilea all’andata) e ha in pugno il campionato: meglio di così era francamente difficile fare o anche solo chiedere.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Molto probabilmente Arsène Wenger sarà senza Nacho Monreal e Ramsey, usciti malconci dalla finale di Carabao Cup: Kolasinac sarà il sostituto a sinistra, mentre in mezzo potrebbe giocare Elneny. Sicuramente il tecnico alsaziano cambierà qualcosa rispetto alla partita di domenica: in difesa potremmo vedere Mertesacker in luogo di Chambers (con la conferma invece di Mustafi), anche Iwobi potrebbe avere una maglia andando a sostituire Bellerin, anche se in questo modo l’assetto sarebbe decisamente più offensivo. Da verificare Mesut Ozil: lo stesso Iwobi potrebbe prenderne il posto affiancando Wilshere, davanti giocherà Aubameyang con Welbeck pronto alla staffetta. Granit Xhaka dovrebbe invece avere il posto confermato al centro delle operazioni, mentre Petr Cech tornerà in porta. Pep Guardiola sarà senza Fernandinho (infortunatosi domenica) e lo squalificato Delph; non recupera Sterling, e allora Bernardo Silva potrebbe giocare come esterno del tridente con Leroy Sanè dall’altra parte, mentre in mezzo la soluzione che va per la maggiore è quella di David Silva e De Bruyne sulle mezzali con Gundogan da playmaker (c’è anche l’opzione Zinchenko, che però in questa stagione ha fatto soprattutto il terzino sinistro). Davanti è tornato Gabriel Jesus: potrebbe giocare lui al posto di Aguero, in difesa Walker e Danilo confermati sugli esterni (con il già citato Zinchenko che se la gioca), a protezione di Ederson ci sono Laporte e Stones che sperano di soffiare la maglia a Kompany per affiancare Otamendi.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Manchester City sta dominando la stagione, e anche su un campo difficile come l’Emirates la Snai lo dà per favorito (dobbiamo anche ricordare quanto accaduto soltanto pochi giorni fa). Le quote previste da questa agenzia di scommesse ci dicono che la vittoria esterna degli Sky Blues, identificata dal segno 2, vale 1,75 contro il 4,25 che accompagna invece il segno 1, che dovrete giocare per l’affermazione dell’Arsenal. Davvero molto vicina la quota per il segno X che identifica il pareggio: siamo a 4,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, il che ci dice ancor più come la squadra di Pep Guardiola arrivi a questa partita di Premier League con i favori del pronostico.

