F1, Vettel/ "La Ferrari mi piace, anche se..."

F1, Vettel: il pilota commenta la nuova Ferrari: "Mi piace molto, anche se il troppo freddo ci invita a non giudicare. E' passato troppo tempo dall'ultimo titolo a Maranello".

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

F1, Vettel: Ferrari - La Presse

L'inizio del Mondiale di Formula 1 si avvicina e tra i protagonisti ci sarà sicuramente Sebastian Vettel sulla Ferrari. Il pilota ha provato già la nuova SF71H con i tifosi della rossa che sono curiosissimi di vederla all'opera in quella che dovrebbe essere la stagione del rilancio dopo tanti anni complicati. Il pilota ha sottolineato: "Impressioni? Positive e non, voglio dire però che è difficile dare dei giudizi quando le condizioni meteorologiche sono queste e quando le temperature sono così basse. Però credo che abbiamo le idee chiare sulla macchina. Al momento è un peccato davvero non poter fare più giri, ma è quasi impossibile dare delle risposte soprattutto rispetto ai rivali". La decisione al momento è quella di verificare la macchina a cui poter apportare gli ultimi correttivi in vista dell'inizio del Mondiale di Formula 1 ormai alle porte.

UN TITOLO CHE MANCA DA TROPPO TEMPO A MARABELLO

È un Sebastian Vettel positivo quello che si approccia alla nuova Ferrari, che proverà a riportare a Maranello il Mondiale di Formula 1. Questo manca alla rossa addirittura da undici anni, da quando a trionfare fu il finlandese Kimi Raikkonen. Un successo che ha visto seguire l'exploit della McLaren di Lewis Hamilton e della Brawn di Jenson Button. Dal 2009 poi sono arrivati quattro Mondiali di Formula 1 vinti di fila dalla Red Bull di Sebastian Vettel e quattro dalla Mercedes con tre successi ancora di Hamilton e uno di Nico Rosberg. Ed è lo stesso Sebastian Vettel a ribadire: "È passato un po' troppo tempo da quanto per l'ultima volta la Ferrari ha vinto il Mondiale di Formula 1, lo vogliamo riportare a Maranello". Parole che hanno sicuramente fatto piacere sia alla società che ai tifosi pronti a vivere una stagione da protagonisti dopo molti anni, magari coronata proprio da una vittoria.

© Riproduzione Riservata.