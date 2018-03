Inter, Cancelo/ “I derby si vincono, ero deluso con me stesso, Spalletti è strong”

Inter, parla Cancelo: “I derby si vincono, ero deluso con me stesso, Spalletti è strong”. Il terzino destro della nazionale portoghese ha parlato questa mattina in un’intervista

Cancelo e Karamoh, Inter - LaPresse

Fra i calciatori che sono sbarcati in casa Inter durante il calciomercato della scorsa estate, anche Cancelo. Il terzino, in arrivo dal Valencia, si è subito infortunato, ed è stato costretto a restare a margine del campo per diverse settimane. Quando tornato arruolabile, però, Spalletti lo ha gettato nella mischia, e a poco a poco, ha convinto tutto l’ambiente. Il portoghese ammette comunque di aver passato un periodo non proprio positivo ad inizio stagione: «Non ero deluso perché non giocavo, ero deluso con me stesso – le parole rilasciate stamane ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Ora è arrivato il momento. Credo di aver sfruttato l’occasione e cerco di dare tutto per la squadra. A livello personale ho imparato tante cose nuove – prosegue - comincia a essere un buon anno a livello individuale e spero che possa esserlo anche collettivamente». Un “nuovo” Cancelo, merito anche delle dritte di coach Spalletti: «È riconosciuto a livello mondiale, ci aiuta molto. Ho imparato tante cose da lui e gli sono molto grato. È strong, fa lavorare molto e cerca sempre di proporre un buon calcio».

LE PAROLE SUL DERBY E SULLO STATO DI FORMA DELL’INTER

Ed ora, per l’Inter, una delle sfide più importanti della stagione, il derby di Milano contro il Milan. I rossoneri stanno attraversando un grande momento di forma, reduci tra l’altro dalla conquista della finale di Coppa Italia, mentre i nerazzurri stanno andando un po’ a corrente alternata: «Come si dice anche in Portogallo – le parole del nerazzurro sulla stracittadina meneghina - i derby non si giocano: si vincono. Credo Gattuso stia facendo un ottimo lavoro, sono una buona squadra». Cancelo ammette comunque che la squadra ha alcuni problemi: «Sentiamo un po’ di ansia nel giocare bene. Credo che quest’ansia sia contagiosa. Stiamo cercando di migliorare e tornare quelli della prima parte». Ricordiamo che il terzino della nazionale portoghese è all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto: vedremo se a giugno la società meneghina lo acquisterà o meno.

