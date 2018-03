Inter non può iscriversi al campionato/ “Non ha i requisiti per iscriversi in Serie A, 637 milioni di debiti”

Suning, patron Inter - LaPresse

L’inchiesta de Il Sole 24 ore porta alla luce una situazione debitoria dell’Inter, decisamente allarmante. E la premessa del noto quotidiano finanziario, articolo firmato da Dragoni, è da mettersi le mani nei capelli: «A leggere il bilancio dell’Inter – scrive il giornale - viene da chiedersi come possa il club nerazzurro essere ammesso al campionato di serie A». Emerge un quadro preoccupante per la società di corso Vittorio Emanuele, i cui debiti sono pari a 637,56 milioni di euro, ben 150 in più rispetto all’esercizio precedente. I debiti verso le banche ammontano a 208 milioni, mentre verso i soci per finanziamenti a 221 milioni. Allarmanti anche i numeri che riguardano il patrimonio netto consolidato, in negativo di 83.4 milioni euro, peggiore di 29 milioni rispetto al 30 giugno 2016. Il Sole 24 ore quindi ribadisce: «C’è da chiedersi come faccia la Covisoc a dare il via libera all’iscrizione di una società dal cronico deficit patrimoniale e di conto economico».

C’E’ DA PREOCCUPARSI?

La Federcalcio non applica i principi del fair play finanziario nell’iscrizione delle squadre, con regole che sono molto più blande rispetto a quelle applicate dall’Uefa, fatto sta che la situazione di casa Inter inizia a destare qualche seria preoccupazione agli addetti ai lavori, come appunto Il Sole 24 ore. Sicuramente i tifosi sono più attenti alle cose di campo, ai risultati negativi degli ultimi periodi e al bel gioco che latita decisamente dalle parti della San Siro nerazzurra, fatto sta che la situazione finanziaria dell’Inter deve obbligatoriamente migliorare, e forse anche per questo la dirigenza cinese non ha investito in maniera massiccia durante lo scorso calciomercato estivo, nonché a gennaio. Insomma, se si guarda al futuro, per ora non si vede niente di roseo, a meno che l'Inter non riesca finalmente a rientrare in Champions, manifestazione che dovrebbe far decisamente migliorare i conti.

