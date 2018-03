JUVENTUS E SWAROVSKI, L'ACCORDO/ Pellizzari "qui come un marziano" e i 40 giocatori in prestito...

Juventus e Swarovski, l'accordo: Stefano Pellizzari è volato in Austria al Wattens di proprietà del noto gruppo che produce cristallo, tornerà utile alla squadra bianconera in futuro?

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus e Swarovski, l'accordo - La Presse

Tra i calciatori della Juventus in prestito non ci si può dimenticare la storia di Stefano Pellizzari, proprio lui spiega a Tuttosport: "L'anno scorso non avevo praticamente giocato nella Carrarese e volevo provare un'esperienza all'estero. La Juventus ha un bel rapporto con il Wattens e allora la combinazione è risultata perfetta". Il club austriaco è di proprietà della Swarovski e anche di questo si parla con il calciatore: "Il presidente è un personaggio molto particolare, alla mano. Segue tutte le partite e si informa. Con me è stato carino da subito. Premi in cristallo? No, però a fine anno se tutto va bene ne chiederò uno per mia madre e uno per la fidanzata (ride ndr)". Il calciatore ha detto di sentirsi un marziano nel club austriaco. Difficile capire però se Stefano Pellizzari potrà tornare utile alla Juventus in futuro, anche perché a 21 anni ancora non ha avuto di confrontarsi ad alti livelli. Staremo a vedere quale sarà la decisione del club in merito.

40 GIOCATORI IN PRESTITO IN GIRO PER L'EUROPA

La Juventus ha un futuro rigoglioso se si guarda anche ai giovani in giro per l'Europa. Si parte dai portieri, quattro giocatori di livello che però difficilmente raccoglieranno l'eredità di Gigi Buffon. Tra questi l'unico con qualche possibilità è Audero, estremo difensore italoindonesiano oggi al Venezia protagonista con Filippo Inzaghi sulla panchina. Sempre in cadetteria abbiamo Timothy Nocchi al Perugia, mentre in Serie A c'è Brignoli addirittura in gol con la maglia del Benevento. In Romania sta giocando Branescu classe 1994 di cui si parla un gran bene. In difesa poi sono davvero tanti i calciatori tra cui spuntano sicuramente Stefano Pellizzari in prestito al Wattens in Austria, Pol Garcia, Untersee e Del Fabbro in cadetteria. Senza dimenticare Caldara e Rogerio che invece giocano nella massima categoria. In mezzo al campo vanno citati Mandrogora, Clemenza e Marrone. Davanti invece troviamo le storie di Beltrame volato in seconda divisione in Olanda così come Siani.

