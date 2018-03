Juventus, Marotta su Emre Can e Higuain / "Prudenza sul Pipita, che fila per il centrocampista del Liverpool"

Juventus, Marotta su Emre Can e Higuain: l'amministratore delegato bianconero ha sottolineato che servirà prudenza per il ritorno del Pipita, mentre c'è la fila per il tedesco del Liverpool.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Marotta su Emre Can e Higuain - La Presse

Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato oggi del futuro di Emre Can, calciatore che da tempo è nel mirino e che a giugno si svincola dal Liverpool. Il dirigente ha sottolineato: "Emre Can è uno di quei calciatori appetibili sia per il suo valore sia perché come tutti sapete è svincolato. E' normale che si siano proposte attorno a lui una serie di pretendenti. Noi stiamo facendo e abbiamo fatto la nostra strada. Sappiamo che esistono altri club concorrenti e questi sono sicuramente tra i migliori al mondo. Rimane il fatto come dico sempre che il destino di un calciatore è nella sua testa. Quindi se deciderà di venire a Torino con la Juventus saremo contenti. Se decidesse di approdare in un'altra squadra evidentemente coglieremo un'altra opportunità". Difficile capire quello che accadrà anche se a questo punto della stagione ci si sarebbe aspettati l'ufficialità per un affare che invece al momento rimane ancora molto in bilico.

PRUDENZA PER IL PIPITA

Gonzalo Higuain non ha giocato in Coppa Italia, nonostante sia praticamente recuperato. Massimiliano Allegri sa bene che avrà bisogno di lui in questo rush finale della Juventus, proprio per questo non lo ha voluto rischiare. L'amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato a margine della manifestazione in cui ha ricevuto un premio al Teatro Regio. TuttoJuve ha riportato le sue parole, sottolineando quanto raccontato sul Pipita: "La botta che ha ricevuto alla caviglia è una botta veramente fastidiosa. E' un trauma osseo, quindi comporta da parte dello staff medico una attenzione particolare. Diciamo che esiste la giusta e logica prudenza nel rimetterlo in campo, ma non è nulla di grave. Preferiamo che questo trauma si possa risolvere nel migliore dei modi. Se serve aspettare allora aspetteremo". Probabile comunque che il calciatore sia in campo nella gara contro la Lazio di sabato prossimo.

