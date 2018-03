MILAN, BONUCCI/ "Champions League? Possiamo qualificarci. Gattuso è come Conte"

Leo Bonucci, Milan da Champions: "Possiamo arrivare tra le prima quattro". Dopo la conquista dell'accesso alla finale di Coppa Italia, il difensore rossonero non si pone limiti

01 marzo 2018 Fabio Belli

Leo Bonucci (foto LaPresse)

La rinascita del Milan passa anche dal suo ritrovato stato di forma. Leo Bonucci carica i rossoneri che hanno conquistato la finale di Coppa Italia battendo la Lazio ai calci di rigore, ma che stanno anche prepotentemente risalendo in classifica di Serie A. Tredici risultati utili consecutivi per la squadra allenata da Gattuso e soprattutto sei partite senza subire gol, segno che per Bonucci la forma dei bei tempi della Juventus si sta riavvicinando. Da leader, Bonucci ha parlato anche in un'intervista rilasciata a Sky, in cui ha rilanciato per gli obiettivi da inseguire per il Milan da qui alla fine della stagione: "Sì, questa squadra ha le carte in regola per arrivare agli obiettivi di inizio anno. A livello personale e con la squadra in cui militavo ho raggiunto traguardi importanti attraverso lavoro e sacrificio anche quando qualcuno a ottobre ci dava per spacciati. Finché la matematica lo consente questa squadra può raggiungere la Champions lottando in campionato o in Europa League."

TRE FRONTI APERTI

Anche perché, oltre alla finale di Coppa italia da disputare a maggio contro la Juventus, i rossoneri dovranno affrontare anche gli ottavi di Europa League con l'Arsenal, un altro fronte aperto per provare a trovare la qualificazione in Champions League. E nell'intervista a Sky Bonucci ha anche parole di elogio per Rino Gattuso, il mister che sostituendo Montella ha cambiato volto ad una squadra che nella prima parte della stagione sembrava senza identità. Spiega Bonucci: "Ho sempre avuto fiducia in questa squadra, in questo progetto e nel mister, che nonostante la giovane età e la poca esperienza ha dimostrato grande carattere e di saper far giocare bene la squadra. La qualità di Gattuso che mi ha stupito più di tutte è la sua capacità di trasmettere la fame che aveva da giocatore. Ha fatto sentite importanti tutti. Per carisma, determinazione, ferocia che trasmette alla squadra mi ricorda Conte."

