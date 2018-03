MILAN, ROMAGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata"

Milan, Romagnoli su Gattuso: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Romagnoli su Gattuso - La Presse

Alessio Romagnoli ha deciso dal dischetto la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lazio-Milan. Il difensore centrale ha trasformato il rigore decisivo alla fine della lotteria che porta i rossoneri nella finale della coppa nazionale. A Rai Sport non ha nascosto l'emozione e ha dato i meriti al suo tecnico: "C'è molto di Gennaro Gattuso in questa vittoria. Il mister ha trasmesso quell'intensità e quella grinta che ci mancavano". Alessio Romagnoli era andato un po' in difficoltà nella gestione di Vincenzo Montella, senza riuscire a trovare continuità ed esponendosi spesso anche a brutte figure. Ora però è tra i migliori difensori del nostro campionato e manda un bel segnale anche alla nazionale azzurra che per ora nelle mani di Gigi Di Biagio presto passerà al nuovo commissario tecnico che ci spera possa portarci agli Europei del 2020 dopo il dolore di non partecipare ai Mondiali che si giocheranno in estate in Russia.

LA GRANDE PROVA E IL RIGORE DECISIVO

È stata una serata magica per Alessio Romagnoli che si era trovato in Lazio-Milan ad affrontare il suo passato, perché non aveva mai giocato coi biancocelesti ma da sempre tifava quei colori anche quando vestiva la maglia giallorossa della Roma. Un gol quello di Alessio Romagnoli su calcio di rigore alla fine della lotteria che arriva dopo una grandissima semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il centrale difensivo ha giocato sicuramente ad alto livello, dimostrando di essere giocatore carismatico e di grande tecnica. Diversi sono stati gli interventi in chiusura che hanno impedito a una pericolosissima Lazio di materializzarsi davanti a Gigio Donnarumma. È stato poi bravissimo a non far tremare le gambe quando ha realizzato il rigore numero sette, davanti praticamente solo a tre compagni che avrebbero tirato dopo di lui se si fosse andati avanti. Una notte speciale che ora Alessio Romagnoli spera di completare con la vittoria della Coppa Italia contro proprio quella Juventus che lo voleva mettere a tutti i costi nell'affare che ha portato in rossonero il suo attuale capitano Leonardo Bonucci.

© Riproduzione Riservata.