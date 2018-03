Milan, Gattuso/ Con la Lazio una nuova prestazione da urlo: merita la conferma

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

E’ un Milan nuovo, ed è il Milan di Gattuso. E’ sempre più lui l’artefice della rinascita rossonera, tecnico capace di rivoltare come un calzino il Diavolo in appena 94 giorni. Tre mesi circa fa, la squadra meneghina era sull’orlo di una debacle totale, e già si parlava di stagione fallimentare e di cessioni in massa all’orizzonte. Gattuso, però, non credeva a queste voci, si è messo a lavorare, testa bassa, come del resto ha sempre fatto in campo. All’inizio è stata dura, ha dovuto anche rimettere mano alla preparazione atletica, ma piano-piano sono arrivati i risultati, ed ora, oltre alle vittorie, è giunto anche il bel gioco. Il Milan è forse la squadra che sta meglio di tutti in Italia, sia dal punto di vista atletico, quanto da quello mentale e della qualità del gioco. Ringhio ha inculcato nella mente dei calciatori del Diavolo la mentalità giusta, la grinta, la determinazione, e gli stessi stanno ripagando il proprio allenatore.

IL 4-3-3 E LA RINASCITA

La prima mossa è stata quella di abbandonare il 3-5-2, praticamente una sciagura, per attuare un più compatto 4-3-3. Romagnoli e Bonucci sono la coppia di difensori più forte d’Italia, e sulle fasce c’è un certo Calabria che sta girando a meraviglia. A centrocampo è stato invece restituito smalto a Biglia, decisamente appannato a inizio stagione, nonché a Bonaventura, che non aveva convinto fino a dicembre. Come dimenticarsi poi di Kessie, il vero pupillo di Gattuso, giocatore a cui Ringhio non ha mai rinunciato. Importante anche l’evoluzione di Calhanoglu, passato in poche settimane da calciatore in stato confusionario, a gioiello della fascia sinistra. Infine, l’esplosione di Cutrone, che comunque aveva già dato prova delle sue qualità sotto la guida di Montella. Ed ora dove può arrivare questo Milan? In molti se lo domandano, ma la risposta è difficile da trovare, visto che i rossoneri sembrano potersela giocare con tutti, ma sempre con i piedi ben piantati per terra...

