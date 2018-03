NAPOLI, MERTENS CONSEGNA LE PIZZE/ Campione dentro e fuori dal campo: dall'aiuto ai clochard ai bimbi malati

Napoli, Mertens consegna le pizze: campione dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco, il calciatore belga aiuta i clochard e anche i bimbi malati oltre ai cani abbandonati.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, Mertens consegna le pizze - La Presse

Campione dentro e fuori del campo, questa è la definizione perfetta per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli fa parlare di sé anche per il gesto nobile di portare le pizze ai senzatetto, ma un momento del quale il belga non vuole parlare perché lo definisce un gesto del tutto normale. Non solo questo perché oltre al bel gesto nei confronti dei clochard Dries Mertens è molto attivo con la moglie sul fronte solidarietà. I due insieme hanno risollevato il rifugio di Ponticelli dove vengono ospitati cani abbandonati. Hanno poi aiutato molti bambini costretti per brutte malattie a stare in ospedale. Tra queste c'è Aurora che malata di cancro è ricoverata al Pausilipon ed è una tappa fissa per Dries Mertens che adora questa piccola bimba e vuole darle tutto il sostegno possibile. Un ragazzo che oltre al campo dimostra di avere un grandissimo cuore e di essere una persona veramente molto sensibile.

UNA STAGIONE STREPITOSA

Dries Mertens non finirà mai di ringraziare Maurizio Sarri che gli ha cambiato la carriera spostandolo al centro del tridente e trasformandolo quindi in una vera e propria punta centrale. Nonostante il fisico non lo assista ha interpretato il ruolo da falso nove come capita da anni nel Barcellona dove senza un riferimento centrale Pedro, Villa, Messi e tanti altri hanno svolto il ruolo di punta centrale che si muove verso il centrocampo. I risultati a livello di numeri sono da non credere. L'anno passato l'attaccante ha segnato 28 reti, mentre quest'anno è a 16. Giocatore rapido e dotato di tecnica può cambiare la partita grazie alla sua tecnica e alla velocità nell'inserirsi al centro delle difese avversarie. In un anno in cui il Napoli spera di tornare a vincere lo Scudetto e se lo farà dovrà dire grazie soprattutto a Dries Mertens ma anche a Maurizio Sarri che da questi ha saputo tirare fuori il meglio.

© Riproduzione Riservata.