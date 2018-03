Napoli, Zielinski/ "Più che come Kevin de Bruyne vorrei diventare come Marek Hamsik"

Napoli, Zielinski: il calciatore polacco ha confessato di ispirarsi più al suo capitano Marek Hamsik che a Kevin de Bruyne che qualcuno ha scomodato per un paragone al momento azzardato.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, Zielinski - La Presse

Tra i protagonisti silenziosi del Napoli c'è sicuramente Piotr Zielinski. Nonostante non figuri nell'undici preferito da Maurizio Sarri il calciatore ha saputo ritagliarsi il suo ruolo, risultando sempre prezioso quando ha giocato vuoi da titolare o a gara in corso. Intervistato a Radio Kiss ha voluto svelare anche chi è il giocatore a cui si ispira giorno dopo giorno: "Il paragone con Kevin de Bruyne mi lusinga, ma lui ad oggi è molto più forte di me. Io ho le potenzialità per diventare un campione e spero questo accadrà a breve. Io però più che de Bruyne vorrei diventare come Marik Hamsik che è il mio vero punto di riferimento". Parole importanti quelle che manda al suo capitano che quest'anno sta giocando una stagione veramente importante e che spera dopo Diego Maradona di essere il nuovo capitano in grado di alzare al cielo lo Scudetto, il primo a farlo con una coppa materiale che ai tempi dell'argentino ancora non era stata istituita.

LA STAGIONE DEL POLACCO

Il classe 1994 Piotr Zielinski è stato acquistato dal Napoli nell'estate del 2016 dopo che questo era esploso con la maglia dell'Empoli. Il ragazzo era stato portato in Italia dalla lungimirante famiglia Pozzo che l'aveva portato all'Udinese pescandolo appena diciassettenne dallo Zaglebie Lubin. Il calciatore ha collezionato fino a questo momento 142 presenze in Serie A, di cui 60 col Napoli, siglando anche 14 reti. Con gli azzurri ha avuto anche l'opportunità di debuttare in Champions League dove ha siglato in questa stagione due reti. Il polacco è nato come un trequartista puro, in grado di giocare anche come ala nel tridente. All'Empoli è stato trasformato in un interno di centrocampo, ruolo che ha ricoperto più volte con la maglia del Napoli dove comunque a volte Sarri l'ha usato anche nel tridente. Giocatore duttile e dotato di buona esplosività nonostante non parta tra i titolari è stato utilissimo fino a questo momento alla squadra azzurra.

