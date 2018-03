Nba, i risultati/ Golden State e Houston: nuova vittoria per le due regine dell’ovest

Nba, i risultati. Golden State e Houston: nuova vittoria per le due regine dell’ovest. Arrivano altri due successi per le due squadre più forti della Western Conference

Steph Curry, Golden State Warriors - LaPresse

Non si placa la marcia inesorabile di Golden State e di Houston verso i playoff NBA 2018. Le due regine incontrastate della Western Conference, hanno vinto anche questa notte, rispettivamente contro gli Wizards a Washington e contro i Clippers a Los Angeles. Per quanto riguarda Curry e compagnia, si tratta della quarta vittoria consecutiva di fila, con un bilancio che racconta di 48 partite vinte, 14 perse e una percentuale pari al 77.4%. Di poco meglio ha invece fatto la franchigia di Houston, con un bilancio di 47-13 e una percentuale di vittorie del 78.3%. Il dato che impressiona, però, è che i “Razzi” non perdono da quattordici gare consecutive, a conferma di un momento di forma straordinario (è la migliore striscia della NBA, davanti ai Pelicans che non perdono da 7 gare).

ANCORA OUT GALLINARI

Entrando nel dettaglio dei due match, gli Warriors erano impegnati a Washington, ed hanno chiuso la partita con il risultato finale di 109 a 101. Ennesima grande prestazione di Kevin Durant, con 32 punti realizzati, seguito da Curry, che invece si è fermato a quota 25. Bene anche Green, che ha distribuito undici assist ai propri compagni. Fra le fila dei capitolini, invece, ottima prova di Porter, che ha chiuso il match con 29 punti. Una gara che è stata tutta di marca Warriors, che sin dalle prime battute si son portati in vantaggio, per poi rimanervi fino alla sirena. Fra le fila dei Rockets, invece, si distingue il solito Harden, con 25 punti, ma ottima anche la prova di Capela Gordon, che ha chiuso con 22 punti e ben 14 rimbalzi. Il risultato finale sarà di 105 a 92 per i texani, contro i Clippers che non presentavano fra le proprie fila il nostro Danilo Gallinari, ancora assente per via del problema alla mano, dopo la botta ricevuta da Green.

© Riproduzione Riservata.