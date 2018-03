PSG, Neymar si opera/ Real Madrid addio, a rischio anche il Mondiale col Brasile?

PSG, Neymar si opera: Real Madrid addio, a rischio anche il Mondiale col Brasile? L’asso verdeoro finirà sotto i ferri questo weekend, dopo la frattura del metatarso del piede destro

Alla fine il Paris Saint Germain ha dovuto alzare bandiera bianca: Neymar si opererà. L’attaccante della nazionale brasiliana, infortunatosi lo scorso weekend durante il match di campionato contro l’Olympique di Marsiglia, ha subito la frattura del metatarso del piede destro, nonché una distorsione alla caviglia. Preoccupante in particolare il primo problema, ed è per questo che i medici che l’hanno visitato nelle ultime ore hanno optato per l’operazione chirurgica. L’indiscrezione circolava già da un paio di giorni a questa parte, ma il PSG, a cominciare dal tecnico Unai Emery, avevano smentito il rumors, dispensando ottimismo. La realtà è però completamente diversa, e si è abbattuta prorompente sulla compagine parigina. Neymar dovrà operarsi e di conseguenza salterà la partita più importante della stagione, l’appuntamento con il ritorno degli ottavi di Champions League con il Real Madrid.

L’AUTOINCORAGGIAMENTO DI NEYMAR

All’andata finì 3 a 1 in favore dei campioni in carica, un risultato che non condanna il PSG, ma è logico che giocarsela con Neymar sarebbe stato molto meglio. Per quanto riguarda l’intervento, dovrebbe essere effettuato in Brasile, a Belo Horizonte, da parte del dottor Rodrigo Lasmar, e la data dovrebbe essere il fine settimana in arrivo. «Gli ostacoli non devono fermarti. Se inconti un muro, non mollare. Trova un modo di scalarlo», il messaggio di auto incoraggiamento pubblicato dalle’ex blaugrana sul proprio profilo Instagram. Un “sms” in ottica soprattutto mondiale, visto che, secondo alcuni, non è da escludere che la manifestazione in programma la prossima estate in Russia sia a rischio. Neymar avrà infatti circa quattro mesi per recuperare, ma il problema non sarà tanto l’integrità, quanto la forma fisica con cui si presenterà nell’est Europa il prossimo giugno.

