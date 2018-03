Reina al Milan?/ Il portiere del Napoli disposto a fare anche il secondo di Donnarumma

Reina al Milan? Il portiere del Napoli disposto a fare anche il secondo di Donnarumma. Secondo alcune indiscrezioni circolanti stamane, l’estremo difensore partenopeo vorrebbe il Diavolo

Pepe Reina, portiere del Napoli - LaPresse

Torna a circolare con forza l’indiscrezione che vuole l’estremo difensore del Napoli, Pepe Reina, in orbita Milan. Il guardiano della nazionale spagnola ha il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e fino a quella data manterrà un low-profile. La sensazione circolante, però, è che la sua avventura in Campania sia ormai giunta agli sgoccioli anche perché segnali circa un rinnovo del contratto oltre la prossima estate non sono mai arrivati. Stando a quanto scrive stamane il quotidiano Tuttosport, l’ex Liverpool potrebbe comunque proseguire la propria permanenza in Italia, una nazione dove si trova benissimo sia lui quanto la sua famiglia. Secondo il giornale torinese, infatti, il Milan potrebbe essere la sua prossima squadra, con degli ammiccamenti da ambo le parti che vanno avanti ormai dalla scorsa estate.

STORARI VIA

All’inizio si parlava di un possibile Reina come “erede” di Donnarumma nel caso in cui il giovane milanista avesse lasciato il Diavolo, destinazione Paris Saint Germain o Real Madrid. Ora, però, pare che l’iberico sia pronto a trasferirsi a San Siro anche per fare il vice del titolare milanista, visto che la società di via Aldo Rossi avrebbe messo sul piatto una cifra pari a due milioni di euro per due stagioni, con addirittura un'opzione per il terzo anno. Nel caso in cui tale indiscrezione venisse confermata, a quel punto sembra scontato l’addio di Storari, l’attuale secondo portiere del club allenato di Gattuso, e in rosa rimarrebbero i due fratelli Donnarumma più appunto il nuovo arrivato. Se alla fine l’operazione si farà, per il club meneghino si tratterebbe già del secondo colpo in ottica estiva, dopo l’arrivo di Ivan Strinic dalla Sampdoria, tra l’altro, entrambi a costo zero.

© Riproduzione Riservata.