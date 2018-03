Roma, Pallotta/ “Le radio romane le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”

James Pallotta, presidente Roma - LaPresse

Tornano d’attualità le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni dal patron italo-americano della Roma, James Pallotta. Il presidente dei giallorossi, intervenendo presso la Sports Analytics Conference del MIT di Boston, negli Stati Uniti, ha puntato il dito contro le radio romane, fenomeno unico nel suo genere vista la miriade di emittenti radiofoniche della capitale, molte delle quali che si occupano di calcio e dei giallorossi. Uno strumento che però non sembrerebbe essere digerito dallo stesso Pallotta: «Ad oggi siamo l’unica squadra in Europa che ha una sua stazione radio – ha ammesso, come riporta ForzaRoma.info - a cui abbiamo dato vita circa due anni e mezzo fa. Credo che nel frattempo ne abbiamo mandate 2 in bancarotta (il numero uno della Lupa parla delle radio locali ndr), adesso ce ne mancano altre 7».

LE DURE PAROLE CONTRO IL MILAN

Poi Pallotta si rende protagonista di un attacco frontale nei confronti delle radio romane: «Abbiamo bisogno di spiegare la nostra versione dei fatti, se ascoltassi le radio tutti i giorni mi butterei dal Tobin Bridge perché sparano mer... su quello che facciamo o su quello che faccio io». Non è la prima volta che il numero uno dei capitolini regala dichiarazioni un po’ sopra le righe, quando intervistato negli Stati Uniti. Lo scorso anno, nel pieno dell’estate, fecero ad esempio scalpore le dure parole nei confronti del Milan, quando accusò la società rossonera di fare mercato senza soldi e in barba ai regolamenti. Pallotta, dopo quell'intervista, e dopo che gli rispose punto su punto l’ad meneghino Fassone, decise di tornare sui suoi passi, scusandosi con la società di via Aldo Rossi.

