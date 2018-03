Schwerin Casalmaggiore/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa CEV volley donne)

Diretta Schwerin Casalmaggiore: info streaming video e tv, orario e risultato live dei quarti di ritorno nella Coppa CEV di volley femminile. La Pomì ha bisogno del miracolo per passare

01 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Schwerin Casalmaggiore, Coppa CEV (Foto LaPresse)

Schwerin Casalmaggiore si gioca alle ore 19:00 di giovedì 1 marzo presso l’Arena Schwerin: siamo in Meclemburgo-Pomerania Anteriore - a Nord della Germania - e questa partita è valida per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Cev 2017-2018. La competizione di volley femminile sta purtroppo per arrivare a una brusca conclusione per la Pomì: all’andata infatti le cremonesi hanno perso 3-0 al PalaRadi, e la formula che regola la doppia sfida diretta è quella che prende in considerazione, a parità di partite vinte, il numero di set messo in cascina. Non sono previsti replay, o uno spareggio comunque lo si voglia chiamare: se Casalmaggiore dovesse perdere anche un solo set sarà eliminata dal torneo. Compito arduo dunque per le ragazze di Cristiano Lucchi: meglio concentrarsi subito sul campionato, dove c’è il rischio concreto di rimanere fuori dai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Schwerin Casalmaggiore non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili sulle due squadre potrete consultare il sito ufficiale della federazione, all’indirizzo www.cev.lu, andando poi sull’apposita sezione dedicata alla Coppa CEV. Non dimenticate poi le pagine ufficiali messe a disposizione dalla Pomì, in particolare facebook.com/VbcPomiCasalmaggiore e, su Twitter, @pomivbc.

IL CONTESTO

Lo Schwerin, allenato da Felix Koslowski, è una squadra che ha dominato la scena della pallavolo soprattutto negli anni Settanta e Ottanta: lì nel giro di nove anni sono arrivati sette campionati della Germania dell’Est, ma il valore della squadra era tale da farle mettere in bacheca anche Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe. Ultimamente si è tornati a vincere: sono 11 i titoli nel Paese unito (l’ultimo lo scorso anno) e ora ci sarà la possibilità di correre per un altro trofeo internazionale. Del roster delle tedesche fa parte anche la lucchese Luna Carocci: ha giocato nella città di Cremona, ma nell’Esperia che non ha raggiunto gli stessi risultati della Pomì. Casalmaggiore rischia davvero di non giocare i playoff di campionato: al momento è nona con un punto da recuperare a Firenze, ma nelle ultime due giornate della regular season dovrà vedersela con Busto Arsizio (in trasferta) e Modena, rispettivamente quarta e sesta forza del campionato.

Sarebbe chiaramente un fallimento per la Pomì, che solo due anni fa ha vinto la Champions League e lo scorso anno in questa stessa Coppa CEV aveva raggiunto la semifinale, battuta proprio dalla Yamamay. Nella partita di andata ha brillato Louisa Lippmann: per lei 20 punti con 18 attacchi, a Casalmaggiore non sono bastati i 10 punti di Jovana Stevanovic, la migliore della partita a muro (3) ma unica tra le compagne di squadra a provare a invertire la tendenza di una partita che si è decisa di fatto nel primo set, quando la Pomì ha ceduto per 33-35 abbandonando psicologicamente le ostilità (infatti le tedesche hanno vinto nettamente gli altri due parziali). Per questo ritorno ci si affiderà all’esperienza delle veterane: ovviamente Leo Lo Bianco, poi la canadese Sarah Pavan e la cinese Chunlei Zheng.

© Riproduzione Riservata.