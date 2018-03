Video/ Lazio Milan (4-5 dcr): highlights e gol della partita (Coppa Italia, ritorno semifinale)

Video Lazio Milan (risultato finale 4-5 dcr): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia

01 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Lazio Milan, semifinale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico di Roma il Milan elimina la Lazio in semifinale di Coppa Italia superandola per 5 a 4 ai calci di rigore. La gara d'andata allo Stadio Meazza di Milano si era conclusa a reti inviolate per 0 a 0 ed anche ieri sera nemmeno i tempi supplementari sono bastati a decidere il vincitore. Da una parte Immobile e Milinkovic-Savic, dall'altra Calhanoglu, Romagnoli e Kalinic, non hanno saputo concretizzare al meglio le chances avute a disposizione nel corso dell'incontro e le parate dei due ottimi portieri Strakosha e Donnarumma sono state decisive per prolungare la serie dal dischetto ad oltranza: sull'errore del subentrato Luiz Felipe, conclusione incredibilmente alta sopra la traversa, Romagnoli non ha avuto esitazioni ed ha messo a segno il rigore decisivo per la vittoria. Il 9 maggio il Milan affronterà in finale la Juventus sempre a Roma mentre la Lazio saluta definitivamente la competizione per quest'annata calcistica.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Lazio avrebbe forse meritato complessivamente qualcosa in più rispetto al Milan: possesso palla favorevole con il 52% ai biancocelesti supportato da un maggior numero di palloni recuperati, 49 a 46 di cui ben 11 da parte di Lucas Leiva, nonostante ne abbiano anche persi un quantitativo superiore rispetto ai rossoneri, 52 a 47 dei quali 12 del solo Milinkovic-Savic. In fase offensiva, il Milan ha saputo creare più occasioni da goal degli avversari, 7 a 6, ma è stato meno preciso alla conclusione, 16 a 12 il computo dei tiri totali dei quali 8 a 5 sono terminati nello specchio della porta ed Immobile è stato il recordman di questa categoria con 4 tentativi. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Lazio è stata la squadra più fallosa a causa del 19 a 10 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Rocchi, della sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Marusic, Radu e Milinkovic-Savic da un lato, Kessie, Romagnoli e Calabria dall'altro.

DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il match-winner Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "E' una sensazione bellissima, abbiamo fatto tanta fatica per sbloccarla ma siamo contenti. Ce lo siamo meritati e dobbiamo continuare così. E' importante non subire goal, è merito di tutta la squadra, dagli attaccanti e poi noi siamo gli ultimi però ripeto dobbiamo continuare così a lavorare e fare sempre meglio. Il mister ha tantissimo merito, ci ha trasmesso quell'intensità, quella grinta che ci mancava, adesso vedremo".

