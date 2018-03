Arzachena Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena-Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Arzachena-Carrarese, LaPresse

Arzachena-Carrarese, che sarà diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino ed è in programma sabato 10 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. L'Arzachena non è scesa in campo nell'ultimo weekend di campionato, con la formazione sarda ferma all'importante vittoria contro il Gavorrano del 25 febbraio scorso. La Carrarese invece sabato scorso ha pareggiato in casa con il punteggio di due a due contro il Giana Erminio. Dopo il vantaggio ospite di Marotta, i toscani avevano ribaltato il risultato con i gol di Tavano e Tortori, per farsi poi raggiungere nel finale di match da una rete di Okyere.

La Carrarese resta comunque al sesto posto in classifica nel girone A di Serie C, in piena zona play off, ma con sole tre lunghezze di vantaggio rispetto all'Arzachena undicesima, prima squadra al momento fuori dalla quota per gli spareggi promozione. Una classifica molto corta nel raggruppamento che rende dunque possibile qualunque tipo di sviluppo, a patto di trovare la giusta continuità, e questo scontro diretto in Sardegna potrebbe rappresentare un bivio decisivo nella stagione di due squadre che comunque riterrebbero più che soddisfacente, a fine campionato, il raggiungimento della salvezza diretta. Certo, corazzate non se ne vedono ed è il caso di dire che l'appetito vien mangiando...

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida: l'Arzachena scenderà in campo con Ruzittu tra i pali, mentre nella difesa a quattro sulla corsia di destra mancherà Peana, squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione subita contro il Gavorrano. Al suo posto giocherà La Rosa, mentre l'esterno laterale mancino sarà Varricchio e la coppia di difensori centrali sarà composta da Piroli e Baldanzeddu. A centrocampo terzetto titolare formato da Nuvoli, Bertoldi e Casini, mentre Curcio avrà compiti da trequartista, alle spalle di Sanna e di Vano titolari nel tandem offensivo. Risponderà la Carrarese con Borra in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Benedini, Ricci, Murolo e Possenti. A quattro sarà anche la linea di centrocampo, con Bentivegna esterno laterale di destra e Tortori esterno laterale di sinistra, mentre Tentoni e Rosaia si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco faranno invece coppia Tavano e Coralli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli opposti saranno il 4-3-1-2 dell'Arzachena, mentre la Carrarese risponderà con un 4-4-2. Essendo i sardi alle prese con il loro primo campionato tra i professionisti, l'unico precedente tra le due formazioni è quello relativo al match d'andata di questo campionato, vinto due a uno dalla Carrarese con una doppietta di Biasci che ha ribaltato l'iniziale vantaggio dell'Arzachena siglato da Sanna nel corso della prima frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla sfida vedono l'Arzachena leggermente favorita, anche in virtù del fattore campo, con Bet365 che quota 2.29 l'affermazione interna dei sardi, 2.79 la vittoria in trasferta dei toscani e offre a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio. Per quanto riguarda i gol realizzati nella partita, sempre Bet635 propone al raddoppio la quota dell'over 2.5, mentre l'eventualità dell'under 2.5 viene offerta ad una quota di 1.80.

