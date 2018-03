Bari Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Pro Vercelli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Nicola la squadra pugliese torna a giocare dopo due settimane di stop

Diretta Bari Pro Vercelli, Serie B 30^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Pro Vercelli, partita che sarà diretta dall’arbitro Balice, si gioca alle ore 15:00 di sabato 10 marzo ed è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. E’ difficile in questo momento stare dietro a tutto il calendario del campionato cadetto: il Bari per esempio ha ancora due partite da recuperare, quella saltata per neve contro lo Spezia e quella che, in programma domenica scorsa contro l’Avellino, è stata rinviata per la tragica e improvvisa morte di Davide Astori. Un Bari che dunque riprende la marcia a due settimane dall’ultimo impegno, e che continua a puntare la promozione diretta in Serie A o comunque un posto nei playoff; la Pro Vercelli invece arriva in fiducia dopo il pareggio di Cesena, ma ha bisogno di fare più punti per provare se non altro a guadagnare il posto nello spareggio salvezza. Dunque sarà una partita delicata per entrambe le squadre, con i pugliesi che chiaramente partono favoriti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Sky Calcio 2, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà eventualmente acquistare il singolo evento sullo stesso canale, utilizzando il codice d’acquisto che è 413602. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, come al solito attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Ogni abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi al suo account.

IL CONTESTO

Il Bari non gioca dal 24 febbraio, e arriva da tre vittorie consecutive: per la squadra di Fabio Grosso il primo punto all’ordine del giorno sarà quello di ritrovare immediatamente il ritmo, perchè non è mai semplice interrompere una striscia di vittorie in maniera forzata. Il momento però è positivo, e va cavalcato: la classifica dice che al momento questo Bari può davvero correre per un posto in Serie A senza passare dai playoff, chiaramente dipenderà anche dai risultati delle avversarie ma innanzitutto i pugliesi devono pensare a loro stessi, e provare a vincere quante più partite possibile. La Pro Vercelli potrebbe avere il problema inverso rispetto al Bari, ne senso che martedì ha recuperato la gara contro il Cesena lo scorso martedì e dunque arriva con molti meno giorni di sosta. Anche ai piemontesi manca un impegno, quello interno contro il Perugia; nel frattempo la squadra di Gianluca Grassadonia, capace di rimontare il Cesena nel secondo tempo - da 0-2 a 2-2 - ha prolungato a sei la striscia utile. Peccato che le ultime quattro sfide siano state pareggiate: ovvero la classifica non si è mossa tantissimo e infatti la Pro Vercelli è ancora terzultima e attualmente condannata alla retrocessione diretta. La strada però sembra essere quella giusta: staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PRO VERCELLI

Il Bari dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato l’ultima partita, vale a dire nel 2-1 di Terni: dunque Kozak ancora come prima punta con il supporto di Dyavan Anderson e Galano dalle corsie laterali, mentre a centrocampo Basha sarà il perno adibito all’impostazione della manovra potendo contare sulla versatilità di Andrés Tello e sulla concretezza di Henderson, in gol due settimane fa per la sua prima rete con la maglia pugliese. Difesa con Marrone e Gyomber nel settore centrale a protezione di Micai; a destra agirà Sabelli, dall’altra parte avremo D’Elia. La Pro Vercelli potrebbe operare un po’ di turnover rispetto a martedì: Morra dovrebbe tornare in campo al fianco di Reginaldo in attacco, a centrocampo invece possibile inserimento di Bifulco, Mammarella confermato dall’altra parte mentre Vives sarà il playmaker di riferimento spalleggiato da Ivan (o Altobelli) e Castiglia (o Germano, senza dimenticarsi di Paghera). Difesa a tre con Konaté e Gozzi ad affiancare Bergamelli; in porta come sempre ci sarà Pigliacelli, cresciuto nella Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Bari nettamente favorito per questa partita di Serie B, anche considerando i pronostici ufficiali lanciati dalle varie agenzie di scommesse: per esempio la Snai ha assegnato alla vittoria dei padroni di casa (segno 1) una quota di 1,73 mentre per l’affermazione esterna della Pro Vecelli, identificata dal segno 2, il valore è 5,25 e dunque con una certa distanza rispetto alle possibilità del Bari. Per il pareggio dovrete come sempre giocare il segno X, e se al San Nicola non fosse nessuna delle due squadre a vincere il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,45 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

