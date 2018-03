Cesena Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancorossi devono ancora recuperare due partite e inseguono un posto nei playoff

10 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cesena Carpi, Serie B 30^ giornata (Foto LaPresse)

Cesena Carpi, partita che sarà diretta dall’arbitro Di Paolo, si gioca alle ore 15:00 di giovedì 8 marzo ed è valida per la trentesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Due partite da recuperare per il Carpi, che non scende in campo dallo scorso 24 febbraio: non ha giocato a Pescara e in casa contro il Venezia, impegno questo che è stato sospeso per la morte di Davide Astori. I biancorossi continuano a inseguire i playoff: non possiamo tracciare bilanci approfondite finchè il calendario non sarà nuovamente in pari, ma sicuramente per la squadra di Antonio Calabro la situazione si è complicata non poco. Il Cesena invece è riuscito a giocare tutte le sue partite: martedì ha recuperato contro la Pro Vercelli e ha perso una grandissima occasione per aumentare il suo distacco sulla zona playout, facendosi rimontare - in casa - due gol di vantaggio sulla Pro Vercelli. Entrambe le squadre dunque vogliono vincere per continuare a perseguire i loro obiettivi, che non sono lontanissimi ma nemmeno troppo scontati come potevano apparire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Carpi sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Sky Calcio 2, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà eventualmente acquistare il singolo evento sullo stesso canale, utilizzando il codice d’acquisto che è 413555. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, come al solito attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Ogni abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi al suo account.

IL CONTESTO

E’ la partita di Fabrizio Castori: il tecnico ascolano oggi siede sulla panchina di un Cesena che è diventata di fatto la sua città adottiva (per i trascorsi passati) ma è anche l’allenatore che ha portato il Carpi ad una storica promozione in Serie A e che l’anno seguente, passando anche attraverso un esonero, ha sfiorato una salvezza ancor più miracolosa. Castori ha lasciato la panchina dei biancorossi a Calabro, che cerca di prendersi quei playoff che il collega aveva raggiunto anche nell’ultima stagione - venendo però eliminato dal Benevento; il suo Carpi tutto sommato sta disputando un buon campionato, ma prima della doppia sosta forzata aveva avuto tre partite nelle quali erano arrivati due pareggi e una sconfitta. Serve dunque riprendere la marcia, e così deve fare un Cesena che non riesce ancora a essere continuo. I romagnoli in questa stagione non hanno mai vinto anche solo due partite consecutive; ci sono andati ad un passo martedì, ma come detto si sono fatti rimontare due gol dalla Pro Vercelli e non sono così riusciti a dare seguito alla bella vittoria di La Spezia. Se non altro è stato interrotto il periodo negativo, e la classifica è stata comunque mossa; peccato che alcune avversarie debbano ancora recuperare delle partite, e che dunque per archiviare la salvezza diretta bisognerà soffrire ancora.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CARPI

E’ possibile che Castori cambi qualcosa rispetto a martedì: Cacia dovrebbe tornare titolare al fianco di Jallow in attacco, e con lui potrebbe avere un’occasione Chiricò che si posizionerebbe sulla trequarti a supporto dei due attaccanti. Centrocampo con Schiavone e Kupisz che viaggiano verso la conferma, sul centrosinistra invece Fedele insidia la maglia di Di Noia - che pure ha segnato contro la Pro Vercelli - mentre in difesa dovremmo vedere ancora Suagher e Scognamiglio come centrali, Donkor e Perticone sugli esterni con Fulignati tra i pali. Nel Carpi invece Ligi si trascina ancora una squalifica che gli era stata comminata dopo lo 0-0 contro la Virtus Entella; dunque Capela dovrebbe giocare al centro della difesa con capitan Fabrizio Poli, Bittante in ballottaggio con Pachonik per la fascia destra e Di Chiara confermato a sinistra. A centrocampo come sempre Concas e Jelenic si giocano una maglia, dall’altra parte più Pasciuti che Garritano per occupare la corsia mancina, in mezzo al campo Sabbione e Verna sono favoriti ma attenzione alla possibilità di Malick Mbaye, che potrebbe iniziare la partita. Davanti dovrebbero giocare Mbakogu e Melchiorri, con Malcore come sempre pronto a dire la sua.

QUOTE E PRONOSTICO

Si prospetta una partita interessante, soprattutto perchè al Manuzzi va in scena una sorta di derby dell’Emilia Romagna: secondo le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai i romagnoli sono favoriti, con una quota sul segno 1 che vale 2,35. La vittoria del Carpi vale invece 3,30 e dunque possiamo notare che in ogni caso stiamo parlando di una sfida equilibrata, nella quale è davvero difficile puntare su un vincitore chiaro. C’è allora anche la possibilità del pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 2,95 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

