Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 28^ giornata: chi schierare?

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 28^ giornata. Un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi...

10 marzo 2018 Redazione

Torna la Serie A dopo la sospensione della scorsa giornata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori, che ha sconvolto il calcio italiano e non solo. Dalle partite della 28^ giornata cerchiamo di capire quali potrebbero essere gli uomini che valga la pena schierare nel nostro undici al Fantacalcio e quali, invece, tenere prudentemente a riposo. Vediamo dunque partita per partita i nostri consigli Fantacalcio su questa giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO VERONA-CHIEVO

Derby scaligero tra due squadre che ultimamente faticano a trovare la via del gol, Kean è alla ricerca del primo gol nella stracittadina veneta e meriterebbe una chance. Nicolas e Sorrentino è meglio tenerli in panchina, le difese di Pecchia e Maran non danno molte garanzie. Quando è in giornata, Verde ha dimostrato di poter fare la differenza e riservare piacevoli sorprese a chi lo ha preso al fantacalcio, per la difesa c'è l'usato sicuro di Cacciatore e Dainelli. Inglese fino a qualche mese fa era in orbita Napoli ma è rimasto al Chievo, si tratta di un centravanti che garantisce un certo numero di gol.

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA-BENEVENTO

Questa gara si giocherà in un clima particolare poiché per i viola è la prima partita senza il capitano Astori volato in cielo. Gli uomini di Pioli cercheranno di dare il meglio per onorare la memoria del compagno, attendiamoci qualche numero di alta classe da Federico Chiesa. La compagine di De Zerbi non è l'ideale da cui attingere per la formazione del fantacalcio, Puggioni giocando nella squadra che ha la peggior difesa del torneo non garantisce punteggi alti. Discorso a parte meritano Brignola e Coda, il primo si sta mettendo in mostra da qualche mese a questa parte, il secondo sta prendendo gusto a segnare. In difesa Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo cercheranno di non far rimpiangere Astori.

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA-ATALANTA

Dopo le uscite di scena dall'Europa League e dalla Coppa Italia gli orobici provano a ripartire affidandosi alle giocate di Bryan Cristante; dopo il clamoroso errore sotto porta contro la Spal ci vuole davvero fegato a schierare al fantacalcio uno come Mattia Destro. Verdi può essere l'asso nella manica di Donadoni, lo sloveno Ilicic è il miglior marcatore dell'Atalanta (assieme a Cristante) e dunque una sorta di garanzia in attacco. La difesa a tre di Gasperini composta da Toloi, Caldara e Masiello ha consentito a Berisha di prendere una decina di gol in meno rispetto a Mirante nel corso di questo campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI-LAZIO

Alla Sardegna Arena i padroni di casa vorranno onorare la memoria di Astori, attendiamoci una grande prestazione da parte della formazione di Diego Lopez, in particolare dal nordcoreano Han e da Pavoletti. Nella fila dei biancocelesti meglio non fidarsi di Wallace, protagonista di un'annata tutt'altro che positiva; Barella può essere il jolly del Cagliari, Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato e può sempre buttarla dentro in qualsiasi momento.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-SAMPDORIA

Dopo Ciro Immobile, Fabio Quagliarella è il secondo miglior marcatore italiano di questa Serie A: l'uomo su cui fare affidamento sia per i gol che per un voto alto in pagella, e nell'ultimo caso l'alternativa è Zapata. Il Crotone non sta attraversando un buon momento, Cordaz ha preso 5 gol nelle ultime 2 gare e può essere una zavorra per i fantagiocatori, per la retroguardia meglio puntare sui blucerchiati: Silvestre e Ferrari si stanno dimostrando due cani da guardia niente male.

CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS-UDINESE

A giudicare dalla gara di Wembley contro il Tottenham, Higuain e Dybala sembrano aver recuperato pienamente dai rispettivi problemi fisici e sono tornati a fare la differenza nei momenti decisivi, impossibile non schierarli al fantacalcio soprattutto dopo aver speso una fortuna per assicurarseli all'asta. Contro il secondo miglior attacco della Serie A un portiere come Bizzarri ha ben poche possibilità di mantenere il clean sheet, al contrario la nuova BBC bianconera formata da Barzagli, Benatia e Chiellini ha reso praticamente inviolabile (almeno in Italia) la porta di Buffon.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-SPAL

È difficile trovare in queste due formazioni un attaccante prolifico, se proprio dobbiamo sparare un nome è quello di Babacar. Tra le possibili sorprese menzioniamo Viviani spesso micidiale su punizione, le difese di Iachini e Semplici hanno dimostrato di essere parecchio vulnerabili durante questo campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA-MILAN

Suso per un voto alto in pagella, Cutrone per i gol che garantiscono bonus preziosi come il pane al fantacalcio, Bonucci e Romagnoli la coppia di difesa che sta dando sempre più certezze a Gattuso, Laxalt l'uomo che non ti aspetti, Donnarumma l'uomo da evitare perché qualche calo di tensione nei novanta minuti ce l'ha sempre.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER-NAPOLI

Nelle fila dei nerazzurri l'unico in grado di garantire un punteggio alto al fantacalcio in questo momento è il rientrante Icardi. Dopo i quattro gol presi nella gara contro la Roma, Reina non è il miglior portiere da schierare, mentre Mertens raramente chiude una partita senza segnare almeno un gol. Karamoh può essere la sorpresa anche se deve ancora dimostrare quanto vale contro una grande del nostro campionato.

