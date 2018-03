Cremonese Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Cittadella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo allo Zini per la 30^ giornata di Serie B

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremonese Cittadella (Foto LaPresse)

Cremonese Cittadella sarà diretta dall’arbitro Sacchi; la partita è valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 10 marzo, allo stadio Giovanni Zini di Cremona dove i padroni di casa della Cremonese allenati da Attilio Tesser affronteranno il Cittadella di Roberto Venturato. La Cremonese neopromossa dalla Serie C è stata finora certamente protagonista di un buon campionato, anche se dopo la sosta non sta riuscendo a mantenere il ritmo del girone d’andata, che aveva collocato stabilmente i lombardi in zona playoff. Detto che l’obiettivo fondamentale era la salvezza e tutto ciò che venisse in più sarebbe tanto di guadagnato, vedremo se la Cremonese sarà in grado di inserirsi di nuovo nella corsa verso i playoff.

Il Cittadella invece sta facendo un campionato straordinario e si gode un fantastico terzo posto, sia pure tenendo presente che i veneti sono fra le poche formazioni che non hanno partite da recuperare. Questo comunque nulla toglie ai meriti di un ottimo Cittadella, eccellente soprattutto in trasferta dove ha conquistato ben 29 punti, nettamente la squadra migliore del campionato lontano da casa propria. Caso mai ci sarebbe da migliorare al Tombolato, ma dato che oggi si gioca a Cremona ecco che al Cittadella non dispiacerà certo l’idea di giocare in trasferta: la tradizione si arricchirà di un nuovo capitolo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Cittadella verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4 e pure su Sky Sport Mix, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Osservando adesso le probabili formazioni di Cremonese Cittadella, cominciamo naturalmente dai padroni di casa. Dunque Attilio Tesser dovrebbe schierare con il 4-3-1-2: Ujkani in porta; retroguardia a quattro con Renzetti, Garcia Tena, Claiton e Canini (da segnalare il grave infortunio di Amici, out per due mesi); Arini, Cavion e Cinelli invece a formare il terzetto di centrocampo; Castrovilli trequartista alle spalle degli attaccanti Piccolo e Scappini. Quanto invece alla probabile formazione del Cittadella, Roberto Venturato dovrebbe proporre il 4-3-1-2: Paleari fra i pali; Pelagatti, Scaglia, Varnier e Salvi i quattro difensori; Settembrini, Pasa e Bartolomei nel terzetto di centrocampo; Schenetti trequartista alle spalle degli attaccanti Arrighini e Strizzolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Cremonese e Cittadella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque non si sbilancia troppo e lascia un certo equilibrio: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Cremonese pagherebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Cittadella, considerata l’opzione meno probabile ma non così difficile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,15 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,20.

