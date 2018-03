Cuneo Olbia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo-Olbia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Cuneo-Olbia, LaPresse

Cuneo Olbia, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, si gioca sabato 10 marzo alle ore 14.30 ed è una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Settimana sulle montagne russe per il Cuneo, che dopo aver compiuto una grande impresa nello scorso weekend, espugnando il campo del Livorno con una rete di Schiavi, ha perso però un'importante opportunità in chiave salvezza cadendo in casa nel recupero contro la Pro Piacenza, che si è imposta con il punteggio di tre a due in casa dei piemontesi. Il Cuneo è rimasto così terzultimo in classifica mancando il sorpasso sugli emiliani e vedendo al momento la salvezza diretta distante quattro punti.

Dall'altra parte l'Olbia, ferma lo scorso weekend, torna in campo dopo la sconfitta di misura subita contro il Siena attualmente capolista del girone. Olbia che è ancora sul confine della zona play off, ma che mantiene sette punti di vantaggio sulla zona play out e che, viste le difficoltà di Prato staccato l'ultimo posto e Arezzo alle prese con gravi problemi societari, potrebbe festeggiare anticipatamente la permanenza tra i professionisti che resta l'obiettivo primario e fondamentale per la compagine sarda. Lo scontro di sabato metterà dunque a confronto la fame di punti-salvezza del Cuneo alla voglia di salire in orbita di una Olbia che vede il quinto posto lontano solo tre lunghezze, vista la classifica corta del girone.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO OLBIA

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Il Cuneo padrone di casa scenderà in campo con Stancampiano tra i pali e una difesa a tre composta da Boni, Zigrossi e Conrotto. A centrocampo spazio a Gerbaudo, Schiavi e Rosso, mentre Baschirotto coprirà la corsia laterale di destra e Puttini la corsia laterale di sinistra. In attacco spazio a Zamparo, la cui doppietta nel recupero contro la Pro Piacenza non è servita ai piemontesi per fare risultato, affiancato da Galuppini. Risponderà l'Olbia con Aresti a difesa della porta, Pinna impiegato in posizione di terzino destro e Cotali impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Iotti e Dametto saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo partiranno dal primo minuto Pennington, Muroni e Vallocchia, mentre Biancu si muoverà da trequartista alle spalle del duo Senesi-Ragatzu.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La sfida tattica vedrà opposti come moduli il 3-5-2 del Cuneo ed il 4-3-1-2 dell'Olbia. I sardi hanno vinto la sfida d'andata di questo campionato, imponendosi in casa contro i piemontesi con un quattro a uno con tripletta di Ragatzu e calcio di rigore trasformato da Ogunseye, col Cuneo capace solo di accorciare con un gol di Rosso. L'ultimo precedente in Piemonte ha fatto registrare la vittoria del Cuneo per quattro a due, una sfida giocata però più di dieci anni fa, il 25 novembre del 2007, mentre al 6 maggio dello stesso anno, con un pareggio uno a uno, risale l'ultimo successo dell'Olbia in terra piemontese.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker equilibrate ma leggermente orientate in favore dell'Olbia, con la vittoria degli ospiti quotata 2.50 da William Hill, che propone invece a 2.90 la quota relativa al pareggio. Per Bet365, successo interno dei piemontesi quotato 2.89, con la stessa agenzia di scommesse che offre a 2.29 la quota relativa all'over 2.5 e a 1.60 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.