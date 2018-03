F1, FERRARI E MERCEDES: TEST A BARCELLONA ULTIMO GIORNO/ Raikkonen sfiora il record di Vettel, Hamilton...

F1, Ferrari e Mercedes: test a Barcellona ultimo giorno: Raikkonen sfiora il record di Vettel, Hamilton invece... Facciamo il punto dopo l’ultima giornata di prove a Montmelò

Vettel e Raikkonen, Ferrari F1 - LaPresse

Sono terminati nella giornata di ieri i test delle Formula 1 pre-mondiale 2018. Il campionato del mondo inizierà fra due settimane con il consueto appuntamento di Melbourne, in Australia, e negli scorsi giorni le varie monoposto hanno cercato di girare il più possibile, in vista appunto della nuova stagione. Quello che emerso da questi giorni di prove a Barcellona, è che la Ferrari SF71H, sembra velocissima. Sebastian Vettel ha polverizzato il record nella pista nella giornata di giovedì, e ieri, nell’ultimo giorno di test sul circuito di Montmelò, gli ha fatto il paio il compagno di squadra Kimi Raikkonen, che ha chiuso con il tempo di 1 minuto, 17 secondi, e 221 millesimi, montando le gomme hypersoft. Dietro di lui, Grosjean con la Haas, e la Toro Rosso di Hartley.

BENE ALONSO

Fuori dal podio invece il campione del mondo Lewis Hamilton, che si è però maggiormente concentrato sul passo gara. Fra coloro che hanno sorpreso nella giornata di ieri, vi è sicuramente Fernando Alonso, con l’ex campione del mondo spagnolo, pilota della McLaren (da questa stagione motorizzata Renault dopo l’addio alla disastrosa Honda), che ha chiuso sotto il minuto e 18, fermando il proprio tempo a 1'17''784, il secondo miglior tempo nella seconda parte dei test di ieri. C’è stato ancora un problema alla power unit che ha costretto la monoposto britannica a rimanere ferma ai box per diverso tempo, ma la macchina sembrerebbe senza dubbio più performante rispetto alla scorsa stagione.

LE MERCEDES AL LAVORO SUL PASSO GARA

Per quanto riguarda i campioni in carica della Mercedes, invece, come dicevamo Hamilton ha chiuso con il quarto tempo assoluto, ma il britannico (che montava le super soft), si è concentrato più che altro sui long run, simulando il Gran Premio e lavorando quindi sul passo gara. Più veloce del campione del mondo è stato il compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'18''825, ottenuto montando le gomme medie. Infine, da segnalare l’incidente dell’Alfa Romeo Sauber guidata del pilota monegasco Charles Leclerc, che ha sbattuto contro le barriere, danneggiando così la monoposto italo-elvetica. Dopo essere tornato in pista, il pilota ha fatto registrare il nono tempo.

