Fiorentina Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Juventus Primavera (Foto LaPresse)

Fiorentina Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione Aia di Vicenza, si gioca oggi sabato 10 marzo 2018 alle ore 15.00 come posticipo televisivo della ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Settimana scorsa ci sono stati numerosi rinvii dovuti al maltempo, adesso il massimo campionato giovanile italiano prova a ripartire anche se subito dopo ci sarà la sosta per il Torneo di Viareggio. La classifica è al momento incompleta, ma descrive comunque obiettivi molto simili per queste due formazioni: la Fiorentina è infatti quarta con 37 punti, la Juventus invece sesta a quota 33. Per entrambe le squadre sarà fondamentale accedere almeno ai playoff, per i quali serve proprio il sesto posto che la Juventus dovrà difendere; la Fiorentina però potrebbe ancora mettere nel mirino anche i primi due posti, che daranno accesso alla fase finale direttamente, senza dover passare dai playoff.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente in chiaro su Rai Sport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati). Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Fiorentina Juventus Primavera, in diretta streaming video: basterà utilizzare il sito o l’applicazione di Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le formazioni per Fiorentina Juventus Primavera, ricordiamo che nella scorsa partita giocata i viola avevano proposto un 4-3-3 con Cerofolini in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Mosti, Hristov, Pinto e Ranieri da destra a sinistra. A centrocampo ecco invece Valencic in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Diakhate e Lakti, mentre il tridente d’attacco prevedeva in posizione di prima punta Gori, affiancato dagli esterni Sottil e Maganjic. Nella Juventus, ricordate le assenze di Tripaldelli per squalifica e Olivieri per infortunio, proponiamo una difesa a tre con Zanandrea, Della Carri e Vogliacco davanti al portiere Loria. Di Pardo esterno destro, Freitas a sinistra al posto di Tripaldelli, in mediana ecco il terzetto con Fernandes, Portanova e Capellini. Infine la coppia d’attacco composta da Del Sole e Jakupovic.

© Riproduzione Riservata.