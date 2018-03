Francia Inghilterra/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Francia Inghilterra: info streaming video e tv, del match di rugby per il 6 Nazioni 2018. Nuovo ostacolo per la squadra di Jones che già pensa all'Irlanda.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Francia Inghilterra (LaPresse)

Francia-Inghilterra, diretta dall’arbitro Jaco Peyper, è la sfida di rugby in programma oggi sabato 10 marzo allo Stade de France di Saint Denis: fischio d’inizio atteso alle ore 17.45. Nel quarto e penultimo turno del 6 Nazioni 2018 la compagine di Brunel ha una nuova chance per redimersi di fonte al pubblico di casa: fare bene contro gli inglesi e magari strappare pure una vittoria sarà però ben difficile per i transalpini . Di fronte infatti a Saint Denis la nazionale francese si troverà l’Inghilterra, ben arrabbiata dopo il KO rimediato contro la Scozia pochi giorni fa nel precedente turno della manifestazione rugbystica. Il match quindi è tutt’altro e che deciso alla vigilia del fischio d’inizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Francia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

Classifica alla mano vediamo bene che il contesto non sorride alla nazionale del ct Brunel, che pur giocherà questa sera di fronte al pubblico di casa. Il cammino della Francia in questa edizione del 6 Nazioni 2108 è stato tutt’altro che impeccabile anche se in linea forse con le aspettative di inizio torneo. La graduatoria infatti vede i galletti al penultimo posto con 6 punti a bilancio: una sola la vittoria, questa conseguita con l’Italia e due i KO, questi raccolti con Scozia e Irlanda pur con poco margine di scarto. Diverso il bilancio dell’Inghilterra che ha approcciato questa edizione del 6 Nazioni 2018 mettendo nel mirino il titolo. Per la nazionale di Eddie Jones la classifica ci racconta del secondo posto con 9 punti e un solo KO rimediato dalla compagine della rosa, questo trovato a sorpresa contro la Scozia pochi giorni fa per 25-13.

