Giana Erminio Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Erminio-Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.

Giana Erminio-Livorno, che sarà diretta dal signor Amabile di Vicenza, va in scena sabato 10 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Momento più delicato della stagione per il Livorno, che sabato scorso contro il Cuneo ha subito la terza sconfitta consecutiva in casa dopo quelle contro Alessandria e Pontedera. Risultati che sono costati la testa della classifica ai labronici, che al momento inseguono il Siena con un punto di svantaggio, ma anche con una partita in meno disputata. Nel 2018 però il Livorno ha ottenuto solo due punti in cinque partite di campionato disputate, mettendo in discussione una promozione in Serie B che a Natale sembrava praticamente acquisita.

Sarà difficile riprendere il filo con la vittoria su un campo sempre difficile come quello del Giana Erminio, che grazie ad una rete di Okyere nel finale di match ha strappato un punto importante sul campo della Carrarese lo scorso sabato, ma che a sua volta non vince in campionato dallo scorso 21 gennaio, dalla sfida interna contro il Pontedera. Risultati che mantengono comunque la formazione di Gorgonzola al settimo posto in classifica e in piena zona play off. A Livorno dopo alcune consultazioni in società è arrivata la conferma per il tecnico Sottil, ma un nuovo passo falso nella trasferta in Lombardia porterebbe con ogni probabilità alla sostituzione dell'allenatore, oltre a regalare al Siena la pole position nella lotta per la promozione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO LIVORNO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo a Gorgonzola. I padroni di casa del Giana Erminio schieraranno Sanchez a difesa della porta, Sosio sull'out difensivo di destra e Foglio sull'out difensivo di sinistra, mentre il nigeriano Bonalumi e Montesano completeranno la retroguardia a quattro come centrali. A centrocampo la fascia destra sarà presidiata da Chiarello e la fascia sinistra da Iovine, mentre Greselin e Marotta giocheranno come centrali sulla mediana. Perna si muoverà come trequartista, alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bruno. Risponderà il Livorno con Mazzoni in porta, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Franco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della difesa saranno Gasbarro e Gonnelli. A centrocampo mancherà Luci, squalificato poiché espulso nell'impegno interno contro il Cuneo. Al suo posto si muoverà Valiani al fianco di Giandonato, mentre tra gli amaranto alle spalle dell'unica punta Vantaggiato si muoveranno come incursori offensivi il brasiliano Murilo, l'albaese Kabashi e il francese Doumbia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-4-1-1 per il Giana Erminio e 4-2-3-1 per la Viterbese, saranno questi i moduli a confronti nello scontro tattico fra lombardi e toscani. Nel match d'andata di questo campionato il Livorno ha prevalso con il punteggio di due a uno, con i gol di Doumbia e Murilo che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Iovine per il club di Gorgonzola. L'ultimo precedente giocato in casa dal Giana Erminio contro il Livorno, datato 2 ottobre 2016, ha fatto registrare un pareggio per due a due, con doppietta di Murilo per i labronici e gol di Okyere e Pinardi su rigore per i padroni di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento di crisi, Livorno ancora favorito per la vittoria a Gorgonzola, con quota per il successo esterno fissata dai bookmaker a 2.20 con William Hill, che moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio. Bet365 fissa invece a 3.25 la quota per il successo interno, con la stessa agenzia di scommesse che propone le quote relative ai gol realizzati nella partita a 2.14 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.66 per l'under 2.5.

