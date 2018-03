Inter, Moratti/ “E’ una donna affascinante, Suning va aiutato, per lo scudetto tifo…”

Inter, parla Moratti: “E’ una donna affascinante, Suning va aiutato, per lo scudetto tifo…”. L’ex presidente nerazzurro ha parlato in occasione della presentazione di un libro

Suning, patron Inter - LaPresse

Torna allo scoperto l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti. Il numero uno nerazzurro ha presentato quest’oggi il libro “Inter 110, noi siamo fratelli del mondo”, pubblicato proprio in occasione dei 110 anni festeggiati dalla gloriosa società meneghina in queste ore. L’ex patron milanese, ha descritto così la sua (ex) creatura: «L'Inter non è solo una squadra di calcio, è un'interpretazione della vita che io ho trovato grazie a un padre meraviglioso. L'Inter è una donna affascinante difficile e viziata. Per me è stato un privilegio essere responsabile e presidente dell'Inter». Il petroliere ha parlato anche della nuova dirigenza, capitanata dai cinesi del gruppo Suning: «Suning è coinvolta – ha ammesso Moratti - vuole fare il bene dell'Inter e dobbiamo aiutarli noi. Auguro un grande in bocca al lupo alla famiglia Zhang: ci siamo noi ad aiutarvi».

“PER LO SCUDETTO TIFO NAPOLI”

Non si parla soltanto di Inter, ma anche della corsa per lo scudetto 2017-2018. Attualmente comanda il Napoli, la squadra per cui tifa proprio l’ex presidente interista: «Lo scudetto? Tifo ovviamente Napoli – ammette l’imprenditore milanese - ma la Juve è molto solida, sta facendo bene e ha grandi meriti. Detto ciò, non mi auguro certo una vittoria del Napoli domani: cominciamo a far andare bene l'Inter, poi il resto si vedrà». Infine un commento su Ronaldo, che nelle scorse ore, uscendo allo scoperto, è tornato a parlare di Calciopoli, con il Fenomeno che fu protagonista di quel famoso Inter-Juventus con scontro con Iuliano non sanzionato dall’arbitro: «Ronaldo? E' stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso – dice Moratti - su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era».

© Riproduzione Riservata.