Irlanda Scozia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Irlanda Scozia: info streaming video e tv sul match di rugby atteso all'Aviva Stadium per il 6 Nazioni 2018. E' scontro per il podio nella classifica finale.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Irlanda Scozia (LaPresse)

Irlanda-Scozia, diretta all’arbitro inglese Wayne Barnes è la sfida di rugby in programma oggi marzo 10 marzo all’Aviva Stadium: fischio d’inizio previsto per le ore 15.15 in italia e quindi le 14.15 locali. Siamo ormai al quarto e penultimo appuntamento con il torneo del 6 nazioni 2018, la manifestazione rugbystica tra le più famose. In campo oggi a Dublino uno scontro per il podio nell’edizione 2018 e che si annuncia davvero dall’esito aperto e imprevedibile. Se infatti il fattore campo, come pure il primo piazzamento in classifica, potrebbero giocare ben a favore della squadra del trifoglio verde, va pure detto che i cardi di Townsend non sono certo un avversario semplice da affrontare, come se ne è ben accorta l’Inghilterra nel precedente turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda-Scozia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO DEL MATCH

Prima abbiamo definito il match tra lrlanda e Scozia come uno scontro per il podio della classifica finale del 6 Nazioni 2018. Graduatoria alla mano vediamo che alla vigilia di questo quarto e penultimo turno, la squadra del trifoglio occupa la prima posizione con 14 punti a bilancio, e vanta davvero un ottimo stato di forma viste le tre vittorie inanellate (Francia, Italia e Galles). Più che ottimo però anche il bilancio della nazionale di rugby scozzese che pure registra al momento solo la 3^ posizione in classifica. Per i cardi infatti sono solo 8 i punti messi a bilancio, appena uno in meno degli inglesi, secondi. Nel ruolino di marcia della squadra di Townsend però notiamo sia il KO per 34-7 con il Galles nel match di esordio che la vittoria clamorosa per 25-13 sull’Inghilterra rimediata pochi giorni fa (non manca poi il successo per 32-26 contro la Francia nel secondo turno). Ecco quindi che il risultato della sfida non appare poi così scontato.

