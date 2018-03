Italia Olanda Under 17/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia Olanda Under 17: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Gli Azzurrini cercano il pass per la fase finale degli Europei contro gli Orange

10 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Olanda Under 17 (Foto LaPresse)

Italia Olanda Under 17, che sarà diretta dall’austriaco Julian Weinberger, si gioca alle ore 17:00 di sabato 10 marzo: siamo sempre allo Sportpark Zuideinderpark di Schijndel, per la seconda giornata del girone 5 nella Fase Elite degli Europei 2018. Si tratta dell’ultimo livello delle qualificazioni: dopo aver esordito con un 2-0 alla Turchia, gli azzurrini affrontano la partita più difficile sulla carta, vale a dire quella contro i padroni di casa che a loro volta sono riusciti a vincere la loro prima gara, battendo 2-1 l’Islanda. La formula prevede che solo le prime due squadre di ogni gruppo passino il turno, ma attenzione: la peggiore seconda degli otto gironi resterà fuori, facendo così spazio all’Inghilterra che in quanto Paese ospitante è già sicura del posto. Questo significa che l’Italia di Carmine Nunziata avrà bisogno di mettere alle sue spalle, qualora arrivi seconda, almeno un’avversaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Olanda Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita della Fase Elite non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; chi volesse rimanere informato sugli Azzurrini e sui loro impegni può consultare il sito ufficiale della Uefa - www.uefa.com - che dedica una sezione al torneo, mentre per le ultime notizie sul gruppo guidato da Carmine Nunziata potrete seguire l’account Twitter ufficiale della federazione italiana, all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

IL CONTESTO

Italia e Olanda si presentano alla seconda partita del girone con una vittoria: per il momento gli Azzurrini hanno il vantaggio della differenza reti, perchè contro la Turchia hanno deciso Lorenzo Colombo e Samuele Ricci mentre l’Olanda ha sì avuto ragione dell’Islanda grazie ad una doppietta di Daishawn Redan nel primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa hanno incassato la rete su rigore di Andri Lucas Gudjohnsen - il figlio di Eidur - e dunque si trova alle spalle della nostra nazionale. Il che significa che un pareggio per il momento sarebbe meglio per noi, ma non definitivo: il prossimo martedì l’Olanda giocherà contro la Turchia mentre l’Italia chiuderà contro la nazionale scandinava. Dunque, bisogna provare a vincere: facendolo l’Italia blinderebbe qualificazione e forse anche primo posto nel girone, in caso contrario ogni esito sarebbe rimandato all’ultimo turno e in quel caso bisognerà anche guardare i risultati in arrivo dagli altri gironi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA UNDER 17

Carmine Nunziata dovrebbe disporre ancora la squadra con il 4-3-3: in porta Alessandro Russo, protetto da una difesa nella quale Gozzi Iweru e Armini sono i centrali mentre Barazzetta e Brogni si muovono sulle corsie laterali. A centrocampo la regia di Leone, con Freddi Greco e Samuele Ricci (autore del secondo gol contro la Turchia) a giostrare come mezzali. Alessio Riccardi è il capitano: parte largo a destra con Vergani prima punta, Lorenzo Colombo contende una maglia a Fagioli dopo aver sbloccato la partita di mercoledì. Ovviamente è 4-3-3 anche per l’Olanda di Kees Van Wonderen, perchè gli Orange vengono impostati così fin da subito: Koorevaar in porta, Timber e Hendriks sugli esterni con Van Gelderen e Mamengi che proteggono la difesa. In mediana sono Burger e Franken a occuparsi degli inserimenti senza palla, mentre Llansana - potrebbe comunque lasciare il posto a Timber - sarà il playmaker. Tridente dinamico e pericoloso: abbiamo già detto di capitan Dayshawn Redan - gioca nel Chelsea - con lui agiranno sugli esterni Summerville e Ihattaren.

