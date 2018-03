Juventus, Higuain/ “Buffon mi ha aiutato quando ero in crisi, si è avvicinato e mi ha detto…”

Buffon e Higuain - LaPresse

Nuova intervista da parte di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus nel giro della nazionale argentina. Il Pipita ha fatto una chiacchierata nelle scorse ore con Closs Continental, durante la quale ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto interessanti. L’ex centravanti del Napoli ha vissuto un momento di crisi nel corso di questa stagione, in cui il gol sembrava volesse non arrivare mai. A quel punto, però, è successo qualcosa: «Era la partita contro l’Udinese – racconta il calciatore nel giro della nazionale albiceleste - abbiamo vinto 6-2, ma non ho segnato neanche un gol, mi si è avvicinato Buffon e mi ha detto che incarnavo i valori della squadra per vincere. Mi ha detto: Gonzalo, un numero nove non è solo gol». Higuain confessa di come le parole del suo capitano lo abbiano aiutato molto «mi ha aiutato e mi ha toccato il cuore e l’orgoglio per migliorare – spiega - un cambio per me con le sue parole».

LA GARA COL TOTTENHAM

Un Higuain che ha quindi ritrovato la forma di un tempo, e anche se in questo campionato non ha segnato montagne di gol come ci ha abituato negli scorsi anni, ha comunque gonfiato la rete in occasioni pesanti, per ultima, la sfida contro il Tottenham a Londra valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: «Quando ci hanno segnato il primo gol sapevamo cosa sarebbe successo – le parole del bianconero sul match di mercoledì sera - non dovevamo perdere il controllo. Siamo stati bravi a gestire il momento, per fortuna abbiamo sfruttato le due palle gol e abbiamo vinto in uno stadio mitico come Wembley». E anche in questo caso, torna in ballo il nome di Buffon: «Dopo la gara di Wembley mi ha dato un abbraccio enorme. Meritava che andassimo avanti in Champions». Domani la Juventus giocherà contro l’Udinese allo Stadium, chissà che Higuain non possa incrementare ulteriormente il proprio bottino di gol.

