Lucchese Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese-Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma al Porta Elisa di Lucca.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Lucchese-Gavorrano, LaPresse

Lucchese Gavorrano, diretta dal signor Ricci di Firenze, sabato 10 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Attendeva da tempo un colpo di coda importante nel suo cammino in campionato, la Lucchese, e lo ha trovato il 25 febbraio scorso nella difficile trasferta in casa del Pisa, vinta con un gol di Cecchini a inizio secondo tempo. Nello scorso weekend i rossoneri non sono scesi in campo e hanno dovuto incassare martedì il sorpasso in classifica della Pro Piacenza, vincente nel recupero contro il Cuneo. I piemontesi sono rimasti però terzultimi a quattro punti dalla Lucchese, che vanta due punti di vantaggio su un Arezzo che al momento sembra alla deriva a causa dei gravi problemi societari.

La prospettiva della salvezza diretta sembra dunque concreta per una Lucchese che dovrà ora confermarsi con un'altra diretta concorrente per la permanenza tra i professionisti, il Gavorrano penultimo in classifica che a sua volta ha colto sabato scorso tre punti d'oro proprio contro il Pisa, battendolo in un match interno grazie ad una rete di Brega al quarto d'ora del primo tempo. A cinque punti dal Prato ultimo in classifica, il Gavorrano vede concreta la possibilità dei play out, anche se la salvezza diretta è ancora una prospettiva lontana, visto che proprio la Lucchese, quintultima, è ancora lontana nove lunghezze.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GAVORRANO

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa della Lucchese schiereranno Albertoni tra i pali e una difesa a tre composta da Capuano, Bertoncini e dall'argentino Espeche. A centrocampo giocheranno Arrigoni, Damiani e Buratto, mentre Russu avrà il compito di presidiare la fascia destra e Cecchini (match winner con il suo gol nella trasferta di Pisa) sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al duo Fanucchi-Bortulussi. Risponderà il Gavorrano con Falcone estremo difensore e Mori, Marchetti e Ropolo titolari nella difesa a tre. A centrocampo, spazio a Remedi, Damonte e Vitiello per vie centrale, mentre sull'out di destra sarà schierato Papini e sull'out di sinistra toccherà a Favale. In attacco, conferma per il duo Barbuti-Brega.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sarà scontro fra 3-5-2, moduli tattici speculari scelti da Lucchese e Gavorrano. Nel match d'andata, unico precedente recente tra le due formazioni, l'ha spuntata la matricola, che ha battuto di misura con il punteggio di uno a zero i rossoneri, con il gol decisivo siglato da Salvadori in apertura di ripresa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna della Lucchese fissata a 2.20 da Bet365, rossoneri favoriti rispetto al successo esterno che viene quotato 3.60 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto a 3.25 dalla stessa agenzia. Sempre Bet365 fissa le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.29 e 1.60.

