Manchester United-Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Manchester United-Liverpool

10 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Manchester United-Liverpool, LaPresse

Manchester United-Liverpool, diretta dall'arbitro Craig Pawson è in programma sabato 10 marzo 2018 alle ore 13.30, e sarà il match che aprirà ufficialmente la trentesima giornata della Premier League inglese. Big match in Premier League alle spalle del Manchester City, fin qui dominatore della stagione e avviato verso un titolo inglese che difficilmente potrà finire in mani diverse. Con l’ultima grande rimonta sul campo del Crystal Palace, il Manchester United si è ripreso il secondo posto in classifica che era stato momentaneamente occupato dal Liverpool. I Reds pareggiando in Champions League ad Anfield zero a zero contro il Porto hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della massima competizione europea, risultato notevole che ha portato a sette i risultati utili consecutivi per la squadra di Jurgen Klopp. Il Liverpool aveva d’altronde ipotecato il passaggio del turno con il cinque a zero ottenuto in Portogallo, ed ora punta a blindare la qualificazione alla prossima Champions League, prendendosi il secondo posto su un campo dove non vince da quattro anni esatti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv del match tra Manchester united-Liverpool sarà offerta dalla piattaforma di Sky: appuntamento quindi al canale 204 del satellite, Fox Sports HD. Segnaliamo quindi che tutti gli abbonati Sky potranno anche seguire la diretta streaming video della sfida di Premier League attesa alle ore 13.30 tramite l'appa dedicata Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All’Old Trafford di Manchester scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa dello United schierati con lo spagnolo De Gea in porta, l’ecuadoregno Valencia esterno destro difensivo e Ashley Young esterno sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Smalling e lo svedese Lindelof. Terzetto di centrocampo composto dal serbo Matic, dallo scozzese McTominay e dal francese Pogba, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Rashford, il cileno Sanchez e il belga Romelu Lukaku. Risponderà il Liverpool col portiere tedesco Karius alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Alexander-Arnold, il croato Lovren, l’olandese Van Dijk e lo scozzese Robertson. A centrocampo il capitano Henderson sarà affiacato dal tedesco di origine turca Emre Can e da Oxlade-Chamberlain, in attacco spazio nel tridente al senegalese Mané, al brasiliano Firmino e all’egiziano Salah.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote sono equilibratissime, equivalenti secondo i bookmaker per la vittoria interna dello United, proposta a 2.68 da Unibet, e per il successo in trasferta dei Reds quotato 2.75 da William Hill. Bwin offre invece a 3.25 la quota relativa al pareggio. Per le quote per i gol realizzati, Bet365 propone le quote per l’over 2.5 e l’under 2.5 rispettivamente a 1.89 e 1.94.

