Milan Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Lazio Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Lazio Primavera (Foto LaPresse, repertorio)

Milan Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Capone della sezione Aia di Palermo, si gioca oggi sabato 10 marzo 2018 alle ore 13.00 come anticipo televisivo della ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Settimana scorsa ci sono stati numerosi rinvii dovuti al maltempo, adesso il massimo campionato giovanile italiano prova a ripartire anche se subito dopo ci sarà la sosta per il Torneo di Viareggio. La classifica è al momento incompleta, ma descrive situazioni certamente diverse per queste due squadre: il Milan è settimo con 32 punti, in piena lotta dunque per accedere ai playoff che saranno destinate alle squadre classificate dal terzo al sesto posto (le prime due vanno direttamente alla fase finale); la lotta sarà difficile, ma sicuramente la situazione è più piacevole di quella della Lazio, che dopo diversi anni molto positivi si ritrova in difficoltà proprio nella stagione in cui sono state introdotte le retrocessioni, rischio concreto per chi occupa l’ultimo posto con 15 punti. La Lazio dunque ha estremo bisogno di punti, che dovrà cercare anche in trasferte difficili come questa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Milan e Lazio Primavera, valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Milan Lazio Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO PRIMAVERA

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le formazioni per Milan Lazio Primavera, i rossoneri nella loro precedente uscita erano scesi in campo con Guarnone in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Bellanova a destra, Gabbia e Bellodi centrali, Llamas terzino sinistro. Nel terzetto di centrocampo El Hilali perno centrale, affiancato dalle mezzali Pobega e Murati. Sulla trequarti ecco invece Dias in appoggio alle due punte, Sinani e Tsadjout. Per la Lazio invece la formazione più recente vedeva Alia fra i pali, folta retroguardia a cinque con Spizzichino terzino destro, Pedro a sinistra e in mezzo Jorge Silva come perno, affiancato da Baxevanos e Kalaj. A centrocampo Bari e Miceli come mediani mentre Marchesi agiva qualche metro più avanti, di fatto in appoggio alla coppia di attaccanti formata da Di Gennaro e Al Hassan.

© Riproduzione Riservata.